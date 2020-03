Votre prochaine caméra de sécurité pourrait enregistrer des vidéos que seules les machines peuvent comprendre

La vidéo est déjà le plus gros consommateur de stockage cloud, de calcul et de bande passante au monde. Donc, tout ce qui peut réduire son appétit gargantuesque pour les ressources pourrait économiser beaucoup de temps et donc d’argent. Beaucoup.

Entrez Fujitsu avec un nouvel algorithme de compression qui, dit-il, peut réduire la taille d’une vidéo qui doit être interprétée de 90%; la mise en garde pas si insignifiante est que la vidéo résultante ne peut être interprétée que par l’IA (intelligence artificielle) en raison du niveau de dégradation.

L’aspect clé de la nouvelle technologie développée par les scientifiques de la firme japonaise est qu’elle analyse automatiquement les zones d’une image que l’IA priorise et compresse les données à la taille minimale que l’IA peut reconnaître.

Idéal pour le cloud

Cela, a ajouté Fujitsu, «permettra aux utilisateurs d’analyser des données vidéo plus avancées en combinant plusieurs données vidéo stockées dans le cloud, des données de capteur et des données de performance telles que des données de vente», le tout sans aucune demande accrue de transmission de données.

L’essor des caméras ultra haute résolution sur les smartphones (le Samsung S20 Ultra a un appareil photo de 108 mégapixels) et des caméras de vidéosurveillance 4K rendent ces technologies inévitables.

En pratique, la compression se ferait en périphérie, sur l’appareil lui-même, à l’aide d’une puce spécialisée, le bit de reconnaissance se faisant dans le cloud, et les deux réunis dans une boucle de rétroaction continue.

Fujitsu commercialisera cette technologie auprès de tiers d’ici la fin de l’exercice 2020 et l’introduira dans une variété d’applications pour différentes industries.