votre propre appareil pour acheter

SAMSUNG GALAXY S20 évaluation

Nous avons essayé le nouveau Samsung Galaxy S20, le plus petit de la famille S vient de sortir, et nous vous disons déjà que probablement ce sera le véritable meilleur achat de cette année pour le haut de gamme. Par rapport aux frères aînés S20 + et Ultra, il présente de très petites différences dans le matériel, mais, un peu de maniement, un prix légèrement inférieur et d’autres petites fonctionnalités le rendent préférable à l’achat.

Nous avons dit qu’il s’agissait d’un smartphone haut de gamme, mais vous devez considérer que la série S20 a cette fois perdu une partie de cette aura qui les élève vers des appareils premium. Comme si Samsung veut rapprocher la série A du S, ce Le Galaxy S20 n’excelle que du point de vue matériel laissant quelque chose hors des matériaux de construction.

Description

Partant de l’esthétique, le corps avec lequel S20 est présenté dénote une petit pas en arrière dans le soin du design et des matériaux par rapport à la série S10. Bien que le corps soit en verre, la sensation au toucher est celle d’un appareil en polycarbonate simple. On pourrait donc dire qu’il vaut un peu moins que le prix de liste, compte tenu également d’un conception anonyme du groupe de caméras rectangulaires pas du tout innovant par rapport aux normes du marché.

Comparé au passé nous perdons l’entrée pour la prise audio 3,5 mm et, bien que vous nous aimiez ne plus l’utiliser, la série S ne l’avait jamais abandonné auparavant (confirmant la tendance déjà commencée avec les Notes). En le regardant de face, nous remarquons que l’appareil a une courbure beaucoup moins marquée de l’écran que par le passé. L’écran est un AMOLED dynamique de 6,2 “en résolution QHD +, mais nous avons trouvé absurde qu’un appareil prêt à l’emploi de près de 1 000 euros ait un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz.

Affichage et matériel sur le Galaxy S20

En fait, la fréquence 120 Hz tant vantée la présentation de Samsung n’est en fait disponible qu’en descendant en résolution vers FullHD +. Et nous vous assurons que la batterie sera impactée de manière significative.

Sous l’écran se trouve un lecteur d’empreintes digitales très rapide et précis, tandis que le panneau avant est interrompu par un trou pour la caméra. Mais comment se passe cet écran? De toute évidence, nous connaissons bien la qualité de Samsung dans le secteur, mais le panneau monté sur Galaxy S20 est vraiment fantastique. Des couleurs vibrantes et une luminosité qui ne craint pas les sources lumineuses externes, même s’il faudra se contenter du FullHD + à 120Hz.

En haut de gamme Le S20 est un cran au dessus des autres dans le matériel informatique, mais ici aussi, nous n’expliquons pas pourquoi Samsung insiste sur la production de processeurs Exynos alors qu’il est démontré que le Snapdragon est plus performant et souffre moins de la décharge de la batterie avec le CPU sous tension. Pour prendre en charge le CPU, il y a 8 Go de RAM LPDDR5 avec des réductions de stockage extensibles. De toute évidence dans une utilisation quotidienne, tout fonctionne parfaitement, à quel point le jeu à 120 Hz est incroyable: mais cela nous laisse toujours avec ce que je ne sais pas, cette amertume dans la bouche qui ne nous fait pas nous marier pleinement.

Logiciel et autonomie

Si dans l’ensemble ce Galaxy S20 va bien mais cela aurait pu être mieux fait, d’autant plus que le Le OneUI de Samsung n’est pas exactement léger, nous devons faire attention à la configuration du smartphone.

Étant donné que OneUI est configurable de manière très approfondie, si vous savez déjà que vous rentrerez chez vous après le dîner nous vous recommandons de régler le 60 Hz pour être sûr que la batterie ne vous laissera pas à pied plus tôt. Dans l’ensemble, nous n’avons pas digéré le manque d’une IA qui gère la transition automatique entre 60-120 Hz en fonction du contenu que nous voyons. La batterie de 4000 mAh nous a d’abord frappé négativement nous laissant à pied à 17h00, mais l’intelligence artificielle de Samsung qui gère les cycles d’autonomie en fonction de notre utilisation a commencé à nous emmener dîner.

Que vous le vouliez ou non, le processeur Exynos consomme également beaucoup en veille.

Compartiment photographique du Galaxy S20

Un point absolument souligné par la société coréenne est l’ensemble de la caméra arrière, et nous devons admettre qu’ils avaient raison de s’en vanter. Au dos, le Galaxy S20 abrite trois capteurs 64 + 12 + 12 MP, donc moins que ceux des frères aînés, mais il n’a pas l’air mal dans le production de clichés de qualité. Comme dit en bas, c’est peut-être l’appareil de la série à acheter pour son rapport qualité-prix, et dans les échantillons, vous trouverez pourquoi.

Les photographies ont toujours un excellent rendement, avec une gestion exceptionnelle de la lumière et des ombres, des couleurs légèrement plus saturées, la nuit, il prend de très bonnes photos. Tout comme les grands frères avec S20, vous pouvez enregistrer des vidéos jusqu’à 8K en 16: 9, mais nous vous recommandons d’utiliser 4K pour des performances optimales.

conclusions

Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, ce Samsung Galaxy S20 établit une nouvelle norme. La raison est basée sur le fait que, si la série S est notoirement l’antagoniste de l’iPhone ou de Huawei, Le S20 ne sera pas le meilleur de la gamme mais c’est celui qui a le plus de sens à acheter. Il y a trop peu de différences pour ne pas l’apprécier par rapport aux frères aînés S20 + et Ultra.

Samsung Galaxy S20

819 euros

Qualité de construction et matériaux

10,0 / 10

pro

Bonne convivialité

Bonne autonomie

Excellentes photographies

Excellent affichage

contre

Décharge de la batterie de l’Exynos

Taux de rafraîchissement 120 Hz uniquement sur FHD +