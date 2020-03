Votre PS4 en ligne est-elle lente? C’est la faute de COVID-19

Si vous avez commencé à remarquer que le mode en ligne de votre PS4 fonctionne plus lentement que la normale, ne vous inquiétez pas, ce n’est pas de votre faute. Sony est sorti et a publié une déclaration expliquant qu’en raison de la mise en quarantaine établie dans de nombreux pays d’Europe par le coronavirus (COVID-19), ils n’avaient pas d’autre choix que de gérer plus efficacement le trafic dans le vieux continent.

Quand ils parlent de «gestion intelligente du trafic», ils utilisent un euphémisme pour dire qu’ils ont des vitesses réduites pour éviter un effondrement qui pourrait compromettre l’intégrité de ses services et Internet lui-même en Europe. Ils n’ont pas dit combien de temps cette mesure restera active, mais au fond, nous ne sommes pas surpris, car ils se sont limités à suivre les mesures que des géants comme Netflix avaient déjà prises.

Plus d’un penseront que les dommages que le mode en ligne d’une console comme la PS4 peut faire, après tout, lorsque nous jouons sur le trafic est relativement faible et ce qui compte, c’est la stabilité et la qualité du signal. Le problème clé n’est pas dans les jeux en ligne, mais dans les services en ligne dans leur ensemble, et cela inclut de lpour télécharger des correctifs et des mises à jour pour télécharger des jeux en ligne.

Le trafic généré pour quelques heures de jeu en ligne est faible, mais Le téléchargement d’un jeu de 50 Go est à un autre niveau, et c’est là que Sony a le plus influencé.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi en tant qu’utilisateur PS4 et que puis-je faire?

Eh bien, cela signifie que vous pouvez continuer à jouer en ligne avec votre PS4 et profitez de vos jeux et contenus préférés, mais les téléchargements seront considérablement plus lents. Sony a confirmé que cette mesure sera actuellement exclusivement applicable en Europe, mais n’exclut pas de l’emmener dans d’autres coins du monde si nécessaire.

En tant qu’utilisateur, vous ne pouvez vraiment rien faire, car il s’agit d’une mesure imposée qui ne disparaîtra pas tant que Sony ne le décidera pas. Dans l’ensemble, vous pouvez choisir d’utiliser votre PS4 pour les téléchargements et les mises à jour en dehors des heures de pointe, c’est-à-dire, tôt le matin et tôt le matin, deux bandes dans lesquelles il y a, normalement, moins d’utilisateurs connectés.

Une demi-mauvaise nouvelle, car même s’il est vrai que cela implique une réduction de la vitesse qui affecte les principaux aspects de la PS4 en ligne n’implique pas une suppression totale du même. Dans les jeux, nous ne devrions pas remarquer de différence, ce qui signifie que la maîtrise devrait toujours être aussi bonne, bien que les téléchargements de correctifs et de jeux lourds puissent être difficiles. Patience, il n’y a pas d’autre option.