Votre smartphone peut voir n’importe où avec cette caméra sans fil folle, maintenant en vente pour 29 $ – .

Nous adorons que les entreprises qui vendent des produits préférés des fans proposent de bonnes affaires, et la grande vente d’aujourd’hui sur les endoscopes sans fil fait l’affaire. Ces petits appareils impressionnants ont une caméra au bout d’un long tube semi-rigide. De cette façon, vous pouvez serpenter le tube dans à peu près n’importe quoi, puis transmettre tout ce que la caméra voit sans fil à votre iPhone, iPad ou appareil Android. Vous pouvez même enregistrer des vidéos ou prendre des photos fixes directement depuis l’application pour smartphone.

La caméra d’inspection sans fil pour endoscope DEPSTECH WF010 est de loin le modèle le plus populaire de la société, et elle se vend normalement 35,99 $. Coupez le coupon de 20% sur la page du produit, et c’est le vôtre pour seulement 28,79 $! Ce modèle est idéal pour à peu près n’importe quoi, et il est même livré avec des accessoires comme un crochet pour saisir les clés et les bijoux et un miroir qui vous permet de voir dans les coins. Si vous souhaitez une mise à niveau énorme de ce modèle, la caméra d’inspection pour endoscope sans fil DEPSTECH WF060 possède un appareil photo amélioré de 5 mégapixels qui peut même zoomer, plus 16,5 pieds de long au lieu de 11,5 pieds. C’est normalement 65,99 $, mais il y a un coupon de 25% aujourd’hui sur Amazon qui réduit ce prix à 49,49 $.

Endoscope sans fil DEPSTECH WF010

Endoscope avec large compatibilité: cet endoscope WiFi sans fil peut fonctionner avec un smartphone Android 4.2+ et un iPhone avec le système iOS 8.0+. Parfait pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaitent effectuer des inspections.

Connexion WiFi, facile à utiliser: téléchargez et installez l’application compatible «DEPSTECH» sur votre appareil. Pas besoin d’adaptateur ou de câble supplémentaire, connectez-vous simplement avec votre smartphone via WiFi. Ensuite, démarrez l’application pour commencer votre inspection.

Caméra d’inspection HD: l’endoscope 2.0MP vous offre une expérience merveilleuse de capture d’une vidéo HD à courte portée claire au format AVI et d’une image au format JPG avec des résolutions réglables 640 × 480, 1280 x 720 et 1600 x1200.

IP67 étanche, sonde de 8,4 mm de diamètre: avec 6 lumières LED réglables et une fine sonde étanche, cet endoscope convient à divers types d’environnement, par exemple, zone de faible luminosité ou sombre, zone humide ou humide, etc.

Câble Snake 11.5FT: armé d’un câble semi-rigide pliable qui peut se plier et conserver sa forme pour accéder à une grande variété d’endroits confinés, tels que des trous incurvés ou des tuyaux. Un câble de 11,5 pieds de long peut s’étendre à tous les coins de votre maison.

Endoscope sans fil DEPSTECH WF060

Le plus récent endoscope WiFi zoomable avec Depstech Unique Camtele: Camtele étend avec succès la distance focale de 1-3 pouces à 2,76-15,7 pouces. Dans la vue agrandie, la fonction de zoom vous permet de choisir l’image détaillée agrandie ou la vue complète complète.

Caméra d’inspection de serpent de 8,5 mm avec Bluart exclusif: l’objectif étanche IP67 HD 1944P de 8,5 mm peut aller dans des endroits plus difficiles d’accès, et la technologie Bluart basée sur la dernière technologie de capteur de vue donne à la caméra une image plus claire, en particulier pour les coins inaccessibles aux les yeux humains.

Endoscope détachable avec la plus grande compatibilité: avec la boîte de diffusion de signal WiFi, l’appareil photo peut se connecter avec votre téléphone ou iPhone Android et votre tablette via son propre WiFi.

Lampe torche superposée et 6 lumières LED réglables éclaircissant l’obscurité: de multiples applications, y compris la plomberie HVAC domestique ou l’entretien automobile, sont sombres et imprévisibles, la conception de lumières supplémentaires aide l’endoscope à capturer une image de haute qualité dans l’obscurité.

Prise de vue en une étape, fonctionnement plus pratique et service client de marque fiable: la clé photo sur la boîte WiFi offre un autre moyen plus facile de prendre des photos en plus de l’application, et Depstech sauvegardera tous nos produits avec la meilleure garantie sans souci.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui:

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.