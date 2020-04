Votre smartphone peut voir n’importe où avec cette folle caméra sans fil à 29 $ – .

Permettez-moi de vous raconter une petite histoire sur le temps, il y a de nombreuses années, où je courais en retard pour un grand dîner de famille au centre-ville de Manhattan. Il y avait tellement de trafic qu’il m’a fallu près de 2 heures pour me rendre chez moi dans le New Jersey, mais heureusement, j’ai anticipé les retards et je suis parti avec beaucoup de temps à perdre. Quand je suis finalement arrivé, j’ai réussi à trouver une place de parking juste au coin du restaurant. Quiconque vit à New York ou s’y rend souvent sait que cela n’arrive presque jamais, alors j’étais extatique. J’ai même parfaitement stationné en parallèle au premier essai, ce qui n’arrive presque jamais.

J’allais en fait arriver à l’heure à dîner! Je sortis de la voiture, fermai la portière et me dirigeai vers le trottoir en me dirigeant vers le restaurant. Ensuite, c’est arrivé: j’ai laissé tomber mes clés de voiture et elles sont tombées à travers une grille d’égout.

La sensation lorsque votre estomac tombe est quelque chose de familier à quiconque a vécu une expérience qui ressemble à ceci. Ils ont atterri à environ 6 pieds de profondeur, ce qui n’est pas trop mal, mais c’est évidemment beaucoup plus loin que moi ou quelqu’un d’autre ne peut atteindre. Cela a pris très longtemps, mais nous avons finalement réussi à construire un crochet avec des pièces que nous avons achetées dans une quincaillerie que nous avons trouvée à environ 20 pâtés de maisons, et j’ai fini par récupérer mes clés plusieurs heures après les avoir perdues.

Maintenant, je laisse toujours ma caméra d’inspection d’endoscope sans fil Depstech WF010 dans ma voiture, je n’ai plus à me soucier de quelque chose comme ça.

Le Depstech WF010 est l’un des accessoires pour smartphones les plus populaires que nous couvrons ici chez . Deals, et la plupart des gens le connaissent comme la caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où. Sa fonction principale est certainement d’être à l’intérieur de n’importe quoi et de renvoyer une image claire vers votre smartphone, mais il y a aussi quelques pièces jointes que vous devez connaître. En plus d’un miroir qui vous permet de voir dans les coins, il y a aussi un crochet et un aimant qui vous permettent de récupérer des objets perdus comme des bijoux dans des tuyaux d’évier ou … vous l’avez deviné … des clés sous une grille d’égout.

Utilisez le code promo BHKM8QYM et vous pouvez en obtenir un dès maintenant pour 28,79 $, ce qui correspond au prix le plus bas de tous les temps. Ou, si vous voulez un modèle encore meilleur, il y a un autre accord sur l’endoscope sans fil Depstech WF060, qui est une grande mise à niveau. Il a un appareil photo de 5 mégapixels au lieu de 2 mégapixels et vous pouvez réellement zoomer, ce qui est tellement cool. En outre, il mesure 16,5 pieds de long au lieu de 11,5 pieds, et il descend à 49,49 $ si vous utilisez le code de coupon KCI83EGY sur Amazon.

Source de l’image: FOTOGRIN / Shutterstock

