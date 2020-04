Votre voiture privée peut aider le personnel de santé

La liste des initiatives visant à lutter contre le conoronavirus continue de s’allonger pour les grandes et petites entreprises. Le blocus quasi total de l’activité du pays a fait que la performance de nombreuses entreprises, et dans ce contexte, n’a pas lieu. Cela ne signifie pas qu’elles ne sont plus utiles: il existe déjà des dizaines d’entreprises qui Ils ont mis leurs machines au travail pour fabriquer du matériel sanitaire.

Du fait de la fermeture forcée dont souffre actuellement la population, le tourisme est l’un des secteurs les plus touchés. Avec lui, toute activité qui implique des loisirs. Parmi eux, le secteur des taxis et des VTC, géré par des sociétés comme Uber et Cabify, a subi un impact significatif sur son activité. Avec une flotte de véhicules fonctionnant à 50% de sa capacité – pour faire correspondre l’offre et la demande – et un grand nombre de conducteurs opérant dans des services gratuits (après l’accord avec la Communauté de Madrid) pour le secteur de la santé, la réalité est que l’activité quotidienne est moindre.

Dans le cas d’Uber, la réalité est qu’ils ne perdent pas de temps. D’une part, il a annoncé que, pour les déplacements effectués dans la zone d’influence des hôpitaux – avec destination et origine – ils ne porteraient pas la charge Uber. Autrement dit, seule la partie correspondant à la société VTC en charge du voyage serait facturée. Ce réduirait le prix de 25% par rapport à une situation normale.

L’objectif est de leur fournir un véhicule qu’ils peuvent utiliser pour les visites de patients

D’un autre côté, Uber a également conclu un accord avec plusieurs entreprises pour démarrer un nouveau projet inspiré du réseau de covoiturage. Pour le moment uniquement à Barcelone, Social Medics en collaboration avec Uber, l’Institut catalan de la santé, Social Car et Axa a créé une plate-forme pour partager des véhicules privés –Maintenant pratiquement inactif en ce moment– de bénévoles pour les remettre au personnel de santé en Catalogne – un moyen d’imiter les services activés par la Communauté de Madrid avec le secteur des taxis. Les voitures seront récupérées et gérées par la plateforme; une fois l’état d’alarme terminé, ceux-ci seront retournés à leurs propriétaires. La désinfection de ceux-ci, soulignent-ils, sera effectuée par Uber; entreprise qui a déjà contacté tous ses utilisateurs de la région – active malgré le blocus politique d’il y a un an.

L’objectif, expliquent-ils, est de leur fournir un véhicule qu’ils peuvent utiliser pour les visites aux patients et lors de leurs déplacements dans les centres de santé. Les voitures seront attribuées aux professionnels en fonction de leur disponibilité, ainsi que de l’urgence de la visite qu’ils doivent effectuer auprès des patients respectifs.

👇 Plus en Hypertextuel