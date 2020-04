Voulez-vous activer le mode sombre dans Outlook pour Android, iPhone et iPad?

Microsoft a réussi à implémenter le mode sombre dans ses applications Office pendant plus d’un an. Depuis plusieurs mois maintenant, le mode sombre peut être activé dans Outlook pour ordinateur et sur le Web et maintenant vous pouvez également le trouver disponible pour Android, iPhone et iPad. Par conséquent, nous expliquerons comment l’activer facilement.

Si vous voulez savoir comment activer le mode sombre sur Instagram pour iPhone et Android, il vous suffit de cliquer sur le lien et vous aurez toutes les informations disponibles.

Le mode sombre est l’une des alternatives que vous pouvez déjà appliquer à différents types d’appareils. Il a été utilisé avec succès sur les ordinateurs de bureau et le moment est venu de le faire sur les appareils mobiles.

Cependant, vous pouvez également vous en passer et continuer à utiliser vos applications comme vous l’avez fait jusqu’à présent. Il s’agit simplement des préférences de l’utilisateur et de ce qui convient le mieux à son confort.

Activer la fonction

Les directives pour activer le mode sombre dans Outlook sont les mêmes que pour différents appareils mobiles. Dans le cas où vous ne voyez pas l’option pour le thème, vous devez rechercher une mise à jour de ladite application. Le mode sombre devrait être disponible dans la version Android 4.0.4 et supérieure.

De même, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad doivent avoir installé Outlook version 4.2.0 ou ultérieure. Vous devez commencer par démarrer l’application Outlook sur votre Android, iPhone ou iPad. Ensuite, vous devez appuyer sur l’icône des paramètres dans le coin inférieur gauche de l’interface où se trouvent les paramètres Outlook.

Dans le menu Paramètres, vous devez faire défiler la page jusqu’à la section “Préférences”, puis sélectionner l’option “Thème”. L’option par défaut est le thème “Light”. Là, vous devez changer l’option de thème de “Clair” à “Sombre” et le sélectionner.

Tout comme vous sélectionnez le mode sombre, l’application Outlook inverse le fond blanc en noir et le texte en noir et blanc. Vous pouvez maintenant voir l’application Outlook en mode sombre sans aucun problème.

L’activation du mode sombre ne réduit pas nécessairement la durée de vie de votre batterie

Alternativement, il existe une troisième option appelée «Set by Battery Saver». Qui est automatiquement activé lorsque votre appareil mobile parvient à passer en mode d’économie de batterie. Le mode sombre ne peut pas nécessairement augmenter la durée de vie de la batterie, mais il ne diminue pas non plus la durée de vie de la batterie.

Si vous rencontrez des problèmes d’accessibilité et que le mode sombre n’est pas optimisé pour les modes à contraste élevé. Certaines choses telles que les images et la mise en évidence du texte ne sont pas converties, elles ne seront donc probablement pas appréciées correctement.

En outre, lorsque vous souhaitez écrire le corps du message, il peut rester vide lorsqu’un projet est modifié. Microsoft est en train d’ajouter du mode sombre à l’éditeur, mais cela peut prendre un certain temps avant que le thème ne soit complètement implémenté.

