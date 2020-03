Voulez-vous configurer l’accès à la messagerie iCloud sur Android?

Lorsque vous décidez de passer de l’iPhone à Android, vous n’avez pas à vous débarrasser des services iCloud, tels que iCloud Mail, car Apple bien connu ne facilite pas la configuration. Cependant, il est possible de se connecter et d’utiliser votre adresse e-mail iCloud sur Android. Pour ce faire, vous devez configurer l’accès au courrier électronique.

Bien que nous recommandions Gmail, vous devriez pouvoir ajouter votre adresse e-mail iCloud dans la plupart des applications de messagerie. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous expliquons comment créer rapidement et facilement un groupe de messagerie et une liste de distribution dans Outlook.

Configurer l’accès aux e-mails en créant un mot de passe d’application pour iCloud

Avant de commencer, vous devez configurer votre compte iCloud. Pour l’authentification à deux facteurs par Apple, il est normal que la connexion à une application tierce soit difficile. Mais Apple vous permettra de générer un “mot de passe spécifique à l’application” à utiliser sur Android.

Tout d’abord, vous devez vous connecter à votre compte Apple et aller dans la section “Sécurité”. Dans “Mots de passe spécifiques à l’application”, vous devez cliquer sur “Générer un mot de passe”. Si vous ne voyez pas cette section, vous devez configurer l’authentification à deux facteurs dans votre compte Apple. Pour cela, vous aurez besoin d’un Mac, iPhone ou iPad récemment mis à jour.

Vous devez fournir une description courte mais mémorable de ce mot de passe, par exemple «Connexion Android», puis cliquez sur «Créer». Vous devez enregistrer le mot de passe qu’Apple générera pour vous et à partir de maintenant, vous devrez l’utiliser à la place de votre mot de passe Apple ID afin de terminer le processus de connexion.

Comment configurer l’accès à la messagerie iCloud pour Gmail?

Le mot de passe de votre application séparée étant déjà configuré, vous pouvez être prêt à synchroniser vos e-mails iCloud avec Gmail. Il s’agit de l’application de messagerie par défaut pour toutes les personnes qui ont des appareils Android. Cependant, vous devez vous rappeler que ce processus devrait également fonctionner pour d’autres clients de messagerie.

C’est pourquoi nous vous expliquerons ci-dessous comment procéder. Pour commencer, vous devez glisser vers le bas depuis le haut de votre appareil afin d’accéder à l’écran des notifications, puis appuyez sur l’icône des paramètres. De même, vous pouvez accéder aux paramètres Android depuis le tiroir de l’application.

Dans le menu de configuration principal, vous devez appuyer sur “Comptes”. Selon le modèle de votre appareil et la version d’Android que vous utilisez, il peut avoir un nom légèrement différent tel que «Comptes et sauvegarde». Dans le cas où il s’agit de Samsung, vous devez cliquer à nouveau sur “Comptes” dans le menu suivant. Sur d’autres appareils Android, vous pouvez ignorer cette étape.

Vous verrez la liste des comptes synchronisés

Vous pourrez voir une liste des comptes synchronisés avec votre appareil. Faites défiler vers le bas et appuyez sur “Ajouter un compte”. Vous devez sélectionner l’option “Personnel (IMAP)” avec le symbole Gmail à côté. Ce qui fait apparaître l’écran de connexion Gmail. Vous devez écrire votre adresse e-mail iCloud puis cliquer sur “Suivant”.

Là, vous devez écrire le mot de passe qu’Apple a généré pour vous. Ensuite, vous devez appuyer sur “Suivant”. Si votre adresse e-mail et votre mot de passe sont corrects, Android via Gmail se connecte et commence à synchroniser votre compte de messagerie iCloud avec votre appareil.

Vous devrez peut-être confirmer certains paramètres supplémentaires, tels que la fréquence à laquelle vous souhaitez que Gmail synchronise vos e-mails. Si vous souhaitez confirmer que le processus a fonctionné, vous devez démarrer l’application Gmail, puis appuyer sur le bouton de menu dans le coin supérieur gauche.

Vous devriez pouvoir voir votre compte de messagerie iCloud avec les autres, vous devez le toucher pour le basculer dans Gmail. Vous pouvez désormais utiliser votre adresse e-mail iCloud pour envoyer et recevoir des e-mails.

Utiliser Microsoft Outlook et d’autres applications de messagerie

Non seulement vous pouvez utiliser l’application Gmail pour recevoir vos e-mails d’iCloud sur Android. Il existe d’autres alternatives, telles que Microsoft Outlook. Le processus de configuration est très similaire, quelle que soit l’application choisie.

Dans l’application Outlook, par exemple, vous devez appuyer sur le menu hamburger, puis sur l’icône d’ajout de compte, celle située sur le symbole plus (+) dans le coin.

Vous devez appuyer sur le bouton Ajouter un compte. Là, vous devez écrire votre adresse e-mail iCloud, puis cliquez sur “Continuer”. Outlook devrait automatiquement détecter que vous vous connectez avec un compte iCloud, vous ne devriez donc pas avoir à faire autre chose à ce sujet.

Il vous suffit d’écrire votre mot de passe, puis d’appuyer sur la coche en haut à droite pour vous connecter. Vous devriez maintenant pouvoir afficher et envoyer des e-mails à partir de votre adresse e-mail iCloud.

Si vous souhaitez utiliser une autre application de messagerie, vous devez rechercher l’option de connexion IMAP lorsque vous vous connectez à votre compte ou l’option iCloud. Vous devez utiliser votre mot de passe généré pour terminer le processus de connexion, et vous devriez pouvoir utiliser votre e-mail iCloud comme si vous étiez sur un appareil iOS ou Mac.