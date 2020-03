Voulez-vous connecter votre appareil Android à un projecteur?

Les appareils Android sont excellents, mais leur petite taille peut parfois vous limiter. Lorsque vous souhaitez connecter votre appareil Android à un projecteur, vous pouvez partager votre écran avec d’autres personnes, que ce soit pour affaires ou pour le plaisir. C’est ainsi que nous allons vous montrer quelques façons de le faire et que vous n’échouez pas dans la tentative.

Si vous n’avez pas de projecteur, vous pouvez connecter votre Android à un téléviseur commun. Bien que les projecteurs soient toujours la meilleure option pour le faire, car ils s’avèrent généralement être la taille d’écran idéale et avec une plus grande capacité qu’un téléviseur, cela les rend idéaux pour la lecture multimédia ou les présentations de données.

Vous pouvez connecter votre appareil Android à un projecteur sans fil via Chromecast

La méthode la plus simple pour connecter votre appareil Android à un

le projecteur utilise Google Chromecast. Pour y parvenir seul

Votre projecteur doit prendre en charge les connexions HDMI.

Une fois que vous avez connecté votre Chromecast au port HDMI, vous pouvez transmettre sans fil l’écran de votre appareil Android. Chromecast pourra afficher tout le contenu via le projecteur. Assurez-vous d’avoir désactivé tout mode d’économie d’énergie sur votre ordinateur car cela peut réduire la qualité de la transmission.

Si vous ne disposez pas déjà de l’application Google Home, vous pouvez la télécharger et l’installer depuis le Google Play Store. Pour ce faire, vous devez ouvrir l’application «Démarrer» puis cliquer sur l’onglet Comptes en bas à droite. Appuyez sur l’onglet Comptes dans l’application Google Home. Vous devez faire défiler vers le bas et appuyer sur «Appareil miroir».

Dans l’onglet Comptes de l’application Google Home, vous devez appuyer sur l’option Appareil miroir. Si vous voyez un avertissement indiquant que votre équipement n’est pas optimisé pour cette transmission, vous devez appuyer sur “Accepter”. Cela ne devrait pas vous empêcher de diffuser votre écran sur un Chromecast.

Vous devez appuyer sur “Stream Screen / Audio” puis sélectionner votre Chromecast pour vous y connecter. Une fois connecté, votre écran devrait pouvoir commencer à diffuser sur votre projecteur via votre Chromecast.

Lorsque les connexions se font par câbles

Lorsque l’option sans fil n’est pas la plus appropriée, vous pouvez utiliser une connexion filaire au lieu de la connexion précédente. Tous les appareils Android apportent avec eux l’option microUSB ou USB-C.

Avec le bon câble, vous pouvez connecter votre appareil Android à un projecteur qui utilise un câble HDMI. Une autre norme compatible est MHL, qui est également connectée via des ports HDMI.

Les derniers appareils Android, tels que les derniers mobiles Samsung, utilisent l’USB-C pour charger. Si vous possédez un périphérique USB-C, vous pouvez l’utiliser avec un câble USB-C vers HDMI pour connecter votre équipement directement à un projecteur compatible HDMI.

Vous ne devriez avoir qu’à connecter votre équipement USB-C à un projecteur. Assurez-vous que ce projecteur est réglé sur la bonne entrée HDMI. Cependant, sachez que l’un des inconvénients de l’USB-C vers HDMI est un manque de puissance. Si vous utilisez d’autres méthodes filaires comme MHL, vous pouvez alimenter votre équipement pendant qu’il est connecté.

Avec l’utilisation d’une liaison mobile haute définition (MHL)

Mobile High-Definition Link (MHL) utilise des câbles HDMI spécialement conçus. Contrairement à la nouvelle méthode USB-C, les câbles MHL utilisent microUSB. De même, vous pouvez alimenter votre équipement lors de la lecture audio et vidéo numérique.

Certains projecteurs peuvent prendre en charge HDMI, mais vous pouvez également rechercher un port HDMI avec une étiquette MHL sur votre projecteur. Si vous ne le voyez pas, vous ne pourrez pas alimenter votre équipement. De la même manière, il doit être compatible avec MHL.

Pour vous connecter via MHL, vous ne devriez rien faire sur votre appareil Android. En plus de le connecter à votre projecteur avec un câble qui est indiqué. Sur votre projecteur, changez l’entrée du port HDMI en MHL afin que vous puissiez voir votre écran Android projeté.

Connectez votre appareil Android à un projecteur à l’aide de connexions sans fil

Miracast et WiFi Direct sont des normes sans fil qui peuvent connecter des ordinateurs à d’autres appareils comme des écrans. Il y a quelque temps, Android ne supportait que Miracast, mais il a réussi à le faire avec Android version 6 Marshmallow.

Cette norme fonctionne toujours avec certains appareils Android car elle est basée sur WiFi Direct, qui est compatible avec Android.

Ce n’est que si les deux équipes indiquent spécifiquement qu’elles prennent en charge WiFi Direct ou Miracast, que la meilleure façon de voir si elle se connecte est d’utiliser l’une de ces normes pour pouvoir la tester.

Initialement sur votre projecteur, vous devez rechercher “Screen Mirroring”, “Device Mirroring” ou un nom similaire afin de passer ultérieurement à ce mode. La meilleure façon de se connecter consiste à utiliser une autre application qui se connecte à Miracast, telle que Castto, afin que vous puissiez établir une connexion.

Si cela n’est pas officiellement pris en charge, l’utilisation de Miracast avec des appareils Android récents n’est pas garantie. Si tel est le cas, utilisez un Chromecast, une connexion filaire ou essayez d’utiliser WiFi Direct.

Connectez votre appareil Android à un projecteur à l’aide de WiFi Direct

Si vous souhaitez utiliser WiFi Direct, vous pouvez le faire directement sur Android. Ces étapes peuvent varier légèrement en fonction de votre version d’Android et de votre appareil intelligent. Pour cela, vous avez besoin d’un projecteur qui parvient à prendre en charge WiFi Direct et vous permet de transmettre son écran avec l’utilisation de cette méthode.

Pour commencer, vous devez glisser vers le bas sur votre écran pour accéder à l’écran des notifications puis appuyer sur l’icône des paramètres pour accéder au menu “Paramètres” de votre Android. En même temps, vous devez accéder au menu “Paramètres” depuis le tiroir des applications.

Si vous avez un mobile Samsung, vous devez appuyer sur “Connexions”. Sur d’autres appareils Android, vous devrez peut-être appuyer sur “Réseau et Internet”. Appuyez sur “WiFi” et vous accédez au menu WiFi. Dans ce menu, assurez-vous que la configuration est activée, puis appuyez sur “WiFi Direct”.

Sur d’autres appareils Android, vous devrez peut-être d’abord appuyer sur “Avancé” ou “Préférences WiFi”, vous devez vous rendre sur “WiFi Direct” pour pouvoir accéder à ce menu. Votre équipe recherchera automatiquement les équipements disponibles. Si vous pouvez localiser votre projecteur, vous devez appuyer sur cette option pour vous connecter, puis suivre les instructions.

Via Smart View sur les appareils Samsung

Si vous avez un mobile Samsung, vous pouvez accéder à Smart View pour vous connecter à certains équipements sans fil. Vous devez glisser vers le bas sur l’écran des notifications et appuyer sur “Smart view” dans votre liste d’actions rapides.

Votre équipe recherchera d’autres appareils Chromecast ou Miracast à proximité. Localisez d’abord votre appareil, puis appuyez dessus pour vous connecter. Votre smartphone doit se connecter à votre projecteur et commencer à le diffuser.

Dans les applications des fabricants

Certains fabricants de projecteurs proposent diverses applications Android qui peuvent vous permettre de vous connecter directement au projecteur depuis votre ordinateur via WiFi. Des applications telles que Panasonic Wireless Projector, Epson iProjection et Projector Quick Connection, en sont un exemple qui peut être testé en fonction du fabricant de votre projecteur.

Ces applications peuvent ne pas prendre en charge la projection de tout l’écran, mais elles devraient vous permettre de projeter des images fixes ou au moins des fichiers de document sur votre projecteur. Ce n’est peut-être pas une méthode productive de streaming multimédia. Cependant, il pourrait être parfaitement utile pour les présentations d’entreprises.