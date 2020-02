vous avez besoin de 600 Mo pour enregistrer une minute de vidéo 8K

Après la présentation du Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra, que nous avons déjà eu l’occasion d’essayer ici en Hypertexte, ont commencé à émerger plusieurs détails intéressants qui n’ont pas été dévoilés par Samsung lors du Unpacked 2020. L’un d’eux a à voir avec le Capture vidéo de résolution 8K, comme prévu, nécessitera une grande quantité d’espace de stockage.

Selon le portail SamMobile, le Galaxy S20 a besoin de 600 Mo pour capturer une minute de vidéo en 8K à 24 images par seconde (fps) Rappelons que les appareils n’offrent pas la possibilité d’augmenter le taux de photographes à 30 ou 60 ips. Bien sûr, l’ouverture des portes à cette possibilité se traduirait par une augmentation significative du stockage requis.

Les versions moins chères du S20 pourraient manquer d’espace

Pour le Galaxy S20 + et le Galaxy S20 Ultra, dont le stockage interne peut atteindre 512 Go dans sa version la plus chère – 1559 euros en Espagne, prix à définir au Mexique -, il n’y aurait pas de problème majeur pour enregistrer une vidéo 8K. Cependant, le problème pourrait survenir chez le frère cadet; Le Galaxy S20, le modèle le plus économique, ne sera disponible qu’en version 128 Go – 909 ou 1 009 euros en Espagne et 19 999 pesos au Mexique.

Bien sûr, si l’utilisateur veut vraiment profiter de la vidéo en 8K, il aura la possibilité de étendre le stockage via le logement pour carte microSD —Jusqu’à 1 To—. Bien sûr, ce qui précède représente une dépense supplémentaire en fonction de la capacité choisie.

Alors que le 8K est encore loin d’être un standard en capture vidéo, le S20 intègre une fonctionnalité qui pourrait inciter ses utilisateurs à choisir cette résolution, comme il est possible d’extraire une image de 33 mégapixels de la vidéo et enregistrez-le dans la galerie de photos. Au-delà de cette proposition, très peu de personnes disposent actuellement d’écrans 8K pour reproduire ces contenus.

