Vous avez seulement jusqu’à lundi pour profiter de cette incroyable vente de billets d’avion – .

Quand j’étais à Londres vers la fin de l’année dernière, j’ai eu la chance d’éviter pour la plupart les averses pour lesquelles la ville est célèbre. Et quand je me suis fait prendre sous la pluie, vous n’avez heureusement dû attendre que cinq minutes ou un peu de temps avant que les nuages ​​ne se brisent et que vous puissiez continuer votre journée. Je dis cela parce qu’il y a un phénomène similaire que les voyageurs avertis connaissent assez bien à ce stade – les offres constantes sur les vols à bas prix des transporteurs qui offrent continuellement des ventes de tarifs tout au long de l’année. De telle sorte que, si vous en manquez un, vous n’avez généralement pas à attendre longtemps avant que le suivant ne se présente.

C’est maintenant un de ces moments. Frontier Airlines organise l’une de ses ventes régulières, celle-ci est une vente de voyages de printemps avec des vols jusqu’à 90% de réduction. Le hic, comme toujours, est que vous n’avez pas longtemps à agir: vous devez réserver votre vol avant le lundi 10 février.

Rendez-vous sur la page des offres de Frontier pour voir quels marchés peuvent profiter de cette offre.

Votre voyage doit se situer quelque part entre le 21 avril et le 10 juin, et cette offre est valable pour les voyages aller-retour sans escale entre certains marchés. Dans le cadre de la promotion, une remise de 90% est valable pour les voyages les mardis et mercredis vers certains marchés, tandis qu’une remise de 10% s’applique quotidiennement. Il y a également des dates d’interdiction à connaître, et elles comprennent du 20 mai au 26 mai sur tous les marchés.

Les dates d’interdiction supplémentaires incluent les voyages depuis et vers la Nouvelle-Orléans entre le 21 avril et le 5 mai, ainsi que les voyages depuis et vers Louisville, Kentucky, entre le 1er mai et le 5 mai. Utilisez le code promotionnel «SPRING» lors de votre réservation. La remise s’applique uniquement au tarif de base, et non aux frais ou taxes, et vous devez réserver votre voyage avant 23 h 59. Heure de l’Est le 10 février.

Source de l’image: David Zalubowski / AP / Shutterstock

