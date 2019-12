Vous avez une carte cadeau et vous ne savez pas comment l'utiliser? Il suffit d'acheter cette RAM RGB de Newegg

Les vacances sont là, ce qui signifie qu'il y a probablement beaucoup de cartes-cadeaux qui circulent. Si vous êtes un passionné d'informatique et que vous avez besoin d'une chose bon marché sur laquelle vous pouvez dépenser, nous avons trouvé un kit de 16 Go de RAM RVB de SK Hynix qui pourrait valoir le coup d'œil.

À l'heure actuelle chez Newegg, vous pouvez vous procurer un kit de 16 Go de RAM V-color Prism Plus de SK Hynix avec une vitesse nominale de 3200 MHz pour seulement 58 $. Nous avons vu d'autres kits de 16 Go de RAM à ce prix, mais aucun n'est aussi rapide.

SK Hynix V-Color Prism Plus | 16 Go | 3,200MHz: 160 $ ​​58 $ chez Newegg

Si vous recherchez une RAM rapide avec une touche RVB, cette RAM colorée de SK Hynix est un choix génial. Non seulement il est spacieux à 16 Go, mais à 3200 MHz, il est plus que suffisamment rapide pour tout ce que vous pouvez lui lancer. De plus, à 58 $, c'est une excellente affaire.

C'est particulièrement important si vous avez un ordinateur avec un processeur AMD Ryzen, car le silicium de Team Red aime tout simplement la RAM rapide. Même si vous avez déjà un kit de 16 Go de RAM dans votre ordinateur, la bosse de vitesse peut en valoir la peine, surtout pour moins que le coût d'un jeu PC AAA.

Même si votre PC est complètement plein de RAM, nous sommes sûrs que nous verrons de nombreux autres composants et accessoires PC en vente pour profiter de toutes ces cartes-cadeaux, alors assurez-vous de rester à l'écoute de TechRadar et nous ' Je vais vous indiquer la bonne direction.