Vous avez une chance rare d’économiser sur le Fire TV Stick 4K – .

Amazon organise actuellement une vente formidable sur le Fire TV Stick qui le réduit à seulement 22,99 $, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu en dehors de Prime Day et Black Friday.

Le seul problème avec l’accord est qu’il n’est disponible que pour les personnes qui s’abonnent à Amazon Prime, donc tout le monde ne peut pas en profiter.

Heureusement, il existe un accord distinct sur le Fire TV Stick 4K encore plus performant.

Nous allons tous passer beaucoup de temps à la maison dans les semaines et les mois à venir, et il y a certainement quelques choses dont nous avons absolument besoin pour éviter de devenir fous. Procurez-vous une tablette Fire HD 8 pendant qu’elle est en vente pour seulement 49,99 $ ou un iPad Apple de 10,2 pouces en vente, ou au moins procurez-vous un Kindle ou un Kindle Paperwhite étanche, qui sont à 20% de réduction si vous en achetez un de chaque ou deux des deux. Et quand vient le temps de se détendre et de regarder la télévision, vous allez certainement vouloir un bon lecteur multimédia en streaming.

Amazon nous a tous surpris plus tôt cette semaine en réduisant le prix du Fire TV Stick à seulement 22,99 $. Normalement au prix de 40 $, le seul moment où le lecteur multimédia en streaming le plus vendu d’Amazon a jamais coûté moins était durant Prime Day et Black Friday l’année dernière. Même alors, le Fire TV Stick n’était que de 3 $ de moins qu’il ne l’est actuellement, vous savez donc que c’est une affaire de tueur. Mais il n’y a qu’un seul problème: vous ne pouvez marquer un Fire TV Stick pour 22,99 $ que si vous êtes abonné à Amazon Prime. Pour tout le monde, c’est toujours plein tarif.

C’est vraiment une déception pour tous ceux qui ne veulent pas payer 120 $ par an pour Prime, ou pour ceux d’entre vous qui ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Il y a une doublure argentée car un autre accord vient de surgir sur Amazon.

Le Fire TV Stick 4K est exactement comme le Fire TV Stick d’entrée de gamme, mais avec deux mises à niveau principales. Tout d’abord, il prend en charge la résolution 4K, comme en témoigne le nom du gadget. Et deuxièmement, il prend en charge le contenu HDR avec des couleurs vives comme vous n’en avez jamais vues auparavant. Cela coûte normalement 50 $ et il est mis en vente plusieurs fois par an, mais généralement autour de grands événements de vente comme le Black Friday et le Prime Day. Vous pouvez également économiser en achetant un modèle certifié remis à neuf au lieu de l’acheter neuf, mais ils sont rarement en stock sur Amazon… jusqu’à présent!

Les lecteurs multimédias de streaming Fire TV Stick 4K remis à neuf certifiés sont en stock et attendent d’être achetés. Ils se vendent pour 44,99 $ et ils sont garantis par Amazon pour ressembler et fonctionner comme neuf. Si vous en achetez un et qu’il y a quelque chose que vous n’aimez pas à ce sujet, vous pouvez simplement le retourner pour un remboursement complet et vous n’avez rien perdu. Il n’y a aucun moyen que ceux-ci soient en stock plus longtemps, alors achetez-en un pendant que vous le pouvez.

