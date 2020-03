Vous cherchez des vols pas chers? Il est maintenant temps de réserver si vous êtes prêt à prendre un risque – .

Le billet d’avion est souvent l’élément le plus important du budget chaque fois que la plupart des gens voyagent. Il suffit donc de dire que la recherche de vols bon marché ne s’arrête jamais vraiment. La grande chose est que les compagnies aériennes elles-mêmes vous aideront si vous les laissez faire, maintenant qu’elles organisent toutes des ventes et des promotions assez régulièrement presque toute l’année à ce stade.

Cependant, vous n’avez pas besoin d’attendre toujours ces ventes pour trouver des vols pas chers. Dans cet article, nous allons jeter un œil à quelques outils simples que vous pouvez utiliser pour marquer de bonnes affaires de vols et des réductions dès maintenant, car c’est le moment idéal pour réserver un vol. Les prix sont incroyablement bas en ce moment alors que l’industrie du voyage est sous le choc d’une récession induite par les coronavirus.

Sur la base de certaines des prévisions du pire scénario qui circulent actuellement parmi les experts en voyages, l’industrie se prépare à perdre moins de 113 milliards de dollars de revenus cette année en raison de la propagation continue du coronavirus dans le monde – une baisse des activités l’industrie n’a pas vu depuis la grande récession de 2008. Les compagnies aériennes doivent de plus en plus opérer ce que l’on appelle des «vols fantômes» en raison de l’effondrement des affaires, et cela va probablement empirer avant de s’améliorer. Considérez: Lundi, l’Italie – où le virus se propage particulièrement rapidement – a annoncé qu’elle enfermait tout le pays. Les derniers chiffres au moment de la rédaction de cet article montrent également que plus de 108 000 personnes ont été infectées à ce jour dans le monde, dont plus de 3 800 sont décédées des suites de la maladie.

Vous les âmes endurcies qui ne sont pas intimidées par la propagation du virus (et qui, soyons clairs, ne prévoyez pas de voyager de sitôt dans les points chauds comme l’Italie, la Chine, etc.) devraient savoir que être l’un des meilleurs moments pour réserver un vol cette année. Les prix sont très bas dans une tentative désespérée de courtiser les dépliants, et ils vont probablement remonter rapidement une fois le virus mort pour que les compagnies aériennes puissent compenser les pertes actuelles.

Au lieu d’offres spécifiques de compagnies aériennes spécifiques dont vous pouvez parler dans cet article, voici un moyen de les trouver par vous-même.

Google Explore

Cliquez ici pour accéder au superbe service Explore de Google qui vous permettra de saisir une ville d’origine, si vous souhaitez laisser la destination vierge, pour simplement avoir une idée de toutes sortes d’offres. Voici un exemple – j’ai mis Atlanta dans l’espace pour la ville d’origine, et ce que vous obtenez est une sélection d’offres que Google me montre sont disponibles:

Source de l’image: Google

Disons que je suis intriguée par cette option de Chicago que vous pouvez voir ci-dessus. Appuyez dessus, puis voici l’écran partagé que vous voyez:

Source de l’image: Google

De toute évidence, pour continuer, il vous suffit d’appuyer sur l’un de ces trois vols que vous voyez ci-dessus s’ils vous intéressent, ou de cliquer sur “Afficher les vols” pour obtenir une liste beaucoup plus longue. Quoi qu’il en soit, encore une fois, vérifiez ces prix – il va sans dire que les compagnies aériennes veulent désespérément que les gens volent en ce moment, et les prix reflètent cela.

En attendant, jetons un coup d’œil à un autre outil.

Kayak

Ce site vous permettra essentiellement de faire la même chose que Google Explore, mais c’est une autre chose à savoir qui scanne des centaines de sites de voyage pour vous trouver les meilleures offres. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez également trouver des offres incroyables en ce moment – seulement quelques centaines de dollars peuvent vous rapporter un vol aller-retour en ce moment, par exemple, à Paris – en utilisant ce site:

Source de l’image: Kayak

