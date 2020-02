Vous cherchez l’amour en ligne? «Amazon Dating» promet de livrer des singles chauds et des rires avec un faux site Web – .

(Capture d’écran Amazondating.co)

Juste à temps pour la Saint-Valentin, un site Web appelé «Amazon Dating» a vu le jour avec un marché d’hommes et de femmes célibataires shoppable fait pour ressembler à l’amour est à portée de clic. Le faux site ressemble au vrai Amazon.com, et s’il est toujours là le 14 février, alors le géant de la technologie doit vraiment avoir le cœur tendre.

Le site, dont nous avons entendu parler dans ce rapport du New York Post, est une blague selon la page «à propos» et une FAQ avec des questions et réponses telles que «Est-ce réel?»… Non. «Comment ça marche? “… Ce n’est pas le cas. C’est le travail des artistes Ani Acopian, Suzy Shinn, Morgan Gruer et du studio d’animation Thinko.

Amazon est au courant du site et a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par . mercredi.

Amazon Dating promet des célibataires chauds jeunes et vieux, avec une livraison gratuite d’une heure via Prime. Les prix varient de 4,99 $ pour Zach, 18 ans, à 299,99 $ pour Rizky, 26 ans. Les acheteurs sont encouragés à se dépêcher sur Teddy, 87 ans, car il n’y en a plus qu’un en stock – c’est aussi le «Deal du jour».

Cliquer sur l’un des singles révèle plus d’informations sur cette personne. Amy, par exemple, ci-dessous, vient avec un avertissement qu’elle ne répondra pas par SMS.

(Capture d’écran Amazondating.co)

Les créateurs mettent définitivement du temps et des efforts dans la parodie. Les tweets révèlent que des mises à jour du site arrivent et que des publicités sont même suspendues à Los Angeles et à New York.

les annonces sont à LA / NY pic.twitter.com/9AGiGYVBjN

– suzy shinn (@suzyshinn) 4 février 2020

tellement ravi de la réponse! @suzyshinn et moi nous sommes levés tard hier soir en passant par les applications. nous mettrons à jour le site avec quelques nouveaux visages sous peu ????????????????

postulez si vous voulez être pris en considération;) https://t.co/fOZlOXJf5P pic.twitter.com/k0WmuBKIYd

– ani acopian (@aniacopian) 5 février 2020

L’onglet de menu du site Web comporte des catégories telles que «Votre dernière relation», qui renvoie à la vidéo YouTube de Britney Spears pour «Toxique» et «Ne voyez pas ce que vous recherchez», qui envoie simplement des clients à Netflix.

L’élément «Légal» clique sur un PDF «Accord non fantôme», coupé ci-dessous, que les utilisateurs doivent signer pour empêcher «un retrait inexpliqué de la communication pendant une période prolongée après au moins une date».

(Capture d’écran Amazondating.co)