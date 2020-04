Vous cherchez un OnePlus 8? Découvrez les packs Pop-up Box | TechRadar

La série OnePlus 8 est moins chère en Inde que dans tous les autres pays, à partir de seulement Rs 41 999. Pour rendre la transaction encore plus agréable, des packs spéciaux “Pop-up Box” seront également disponibles, ajoutant un tas d’accessoires pour seulement Rs 1,000 supplémentaires.

OnePlus n’est pas étranger à l’offre de packs et d’offres spéciales au lancement. Ceux-ci incluent généralement des étuis spéciaux, des écouteurs et s’étendent parfois aux chemises et autres accessoires. Pour la série OnePlus 8, un pack Pop-up Box spécial sera disponible pour les deux téléphones, qui comprend une paire de nouvelles Bullets Wireless Z, un étui Cyan Sandstone et un étui de protection Karbon. Tout cela juste à Rs 1,000 au-dessus du coût du téléphone.

Il n’y a aucune mention spécifique du nombre de ceux-ci qui seront disponibles à la vente, mais étant donné que le site Web les qualifie d’édition limitée, notre estimation n’est pas trop. Il semble également y avoir un système d’invitation en place, qui sera l’un des moyens garantis de mettre la main sur l’un des ensembles de boîtes pop-up OnePlus 8.

Comment gagner une invitation

Pour gagner une invitation, vous pouvez participer à l’expérience OnePlus AR Unboxing sur Instagram. Sur le profil de OnePlus, des filtres AR pour les deux appareils sont disponibles, qui invoqueront une boîte virtuelle. Vous pouvez continuer à interagir avec eux pour procéder au déballage. Certaines des entrées les plus créatives recevront une invitation pour pouvoir acheter le pack Pop-up Box. Attention, une invitation ne garantit que la possibilité d’acheter le bundle et n’apporte aucun changement de prix.

Les boîtes pour OnePlus 8 et 8 Pro sont toutes deux répertoriées comme «à venir bientôt» pour l’instant. Le forfait OnePlus 8 est au prix de Rs 45 999 et offre 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Les options de couleur incluent le noir onyx et le vert glacial. De même, le forfait OnePlus 8 Pro vous coûtera Rs 60 999. La variante supérieure avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM est répertoriée.