vous devez changer de télé mais maintenant il y a le bonus, voici comment vous pouvez le recevoir

Après de nombreuses rumeurs sur le passage du numérique terrestre aux nouvelles technologies, les téléviseurs DVB-T2 font leur apparition dans les magasins. L’Etat a pour sa part déjà mis en place une législation qui prévoit un bonus appelé éteindre dans le but de supporter les coûts d’achat des téléviseurs et décodeurs de dernière génération. En fait, d’ici le 1er juillet 2022, tout le monde aura l’obligation d’avoir un téléviseur T2 Dvb à la maison au détriment de l’ancien, accordant aux utilisateurs une période d’environ 2 ans pour la transition. Pour ceux qui ont l’intention de conserver l’ancien téléviseur, le bonus permettra également l’achat d’un décodeur adapté au nouveau système de réception.

Voici les instructions sur le bonus TV 2020 et comment l’obtenir

Tout d’abord, il est bon de savoir que l’État a investi 25 millions d’euros par an, de 2019 à 2022, pour permettre le décaissement du bonus de déconnexion, également appelé bonus TV 2020, afin de faciliter les familles dans de nouveaux achats. Tout cela pour favoriser la transition vers le nouveau numérique terrestre 2.0 qui remplacera la technologie DVB T1 des téléviseurs d’aujourd’hui et numérique au profit du nouveau DVB T2. Le changement entraînera des améliorations significatives à la fois dans la qualité visuelle et sonore du téléviseur, ainsi que dans la réception des smartphones et tablettes. Le bonus TV ou bonus de désactivation ne sera cependant destiné qu’à un cercle spécifique de citoyens. Les destinataires seront en effet ceux qui remplissent certaines conditions: résider en Italie et déclarer un Isee inférieur à 20 000 euros. La contribution, qui est égale à 50 euros, est une par famille et peut être perçue dès le 18 décembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2022. L’utilisation du nouveau bonus TV est très simple. En effet, une simple auto-certification à présenter au vendeur, qui déclare être dans le seuil de l’Isee et ne pas avoir utilisé d’autres bonus auparavant, sera suffisante. Entre autres, en ce qui concerne l’auto-certification, il existe un modèle spécifique pour demander le bonus TV qui peut être téléchargé en ligne sur le site de Mise. Le numérique terrestre 2.0 qui consiste en fait dans la transition vers les fréquences 700 mégahertz est à nos portes et grâce au Bonus TV il sera accessible à tous.