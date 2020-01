Vous devez lire cette incroyable interview avec le créateur de “The Witcher” – .

Netflix a été assez catégorique quant au succès de sa nouvelle série fantastique The Witcher, avec Henry Cavill, qui a abandonné sa première saison il y a un peu plus d’un mois maintenant – et qui, selon le streamer lui-même, a réussi à attirer plus de téléspectateurs que la saison inaugurale de chaque autre émission télévisée qu’elle a réalisée. En fait, le fandom autour de l’émission a eu au moins un effet secondaire surprenant. L’éditeur des romans du même nom de l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski, sur lequel est basé le spectacle, s’est retrouvé dans la position d’avoir à imprimer plus d’un demi-million de nouveaux exemplaires grâce à une demande démesurée pour les livres à la suite de la Débuts de la série Netflix.

Demandez à Sapkowski ce qu’il pense de ce nouveau public qui a trouvé son travail et assurez-vous qu’il est de retour en forte demande, et vous n’obtiendrez pas de simples éloges ou merci à Netflix de vous en assurer. Non, la question est accueillie avec une impassibilité à la limite du mépris.

“Comment voulez-vous que je réponde à cette question?”, A déclaré Sapkowski, interrogé sur les réimpressions de son livre pour répondre à la nouvelle demande grâce au spectacle. «Que je désespérais? Verser des larmes? Considéré comme un suicide? Non monsieur. Mes sentiments étaient plutôt évidents et pas excessivement complexes. »

Une sorte de Larry David des auteurs, hein? Le reste de l’interview (via io9) se déroule à peu près de la même manière. Sapkowski essayant essentiellement de prouver à chaque réponse qu’il n’a personne sur le front de la publicité pour guider ses réponses, qu’il est fier de sa création, et le succès est juste … vous savez, peu importe.

Prenons, par exemple, sa réponse à une question sur ce qu’il espère que les fans retireront des livres, en particulier les fans qui ne l’ont pas lu auparavant et qui viennent tout juste de découvrir la série?

“Laissez-les se convaincre.”

Ou que diriez-vous de ce qu’il attend le plus avec Netflix et The Witcher? Le streamer a déjà donné le feu vert à une deuxième saison, tandis que Netflix a entre-temps confirmé que nous obtenons également un film d’animation sur le thème de Witcher.

Les rumeurs sont vraies, une nouvelle histoire de Witcher est en préparation! Le film d’anime, The Witcher: Nightmare of the Wolf, nous ramènera à une nouvelle menace face au continent. Présenté par l’équipe Witcher @LHissrich et @BeauDeMayo, et Studio Mir le studio derrière Legend of Korra.

– NX (@NXOnNetflix) 22 janvier 2020

«Permettez-moi de citer Joe Abercrombie, l’auteur dont les livres me plaisent beaucoup:« La vie est, fondamentalement, de la merde (explétive). Mieux vaut garder vos attentes basses. Vous serez peut-être agréablement surpris. “Ha! Quel plaisantin. Consultez l’interview complète ici – après avoir rattrapé The Witcher, bien sûr.

