Vous doutez du coronavirus? Moncloa répond sur WhatsApp

L’objectif est de répondre aux questions des citoyens, à travers un système automatique et en langage naturel, de la manière la plus efficace possible et gérée par le gouvernement. Compte tenu de la pénétration de WhatsApp dans les smartphones en Espagne, ce système est le plus viable développé sous la protection du ministère de la santé et promu par le secrétaire d’État à la numérisation et à l’intelligence artificielle, rattaché au ministère des affaires économiques et de la transformation numérique. Une tentative, expliquent-ils, d’avoir des outils technologiques et fiables pour que les citoyens luttent contre le conornavirus.

Avec l’assistant conversationnel Hispabot-Covid19, le gouvernement espagnol ouvre un canal de consultation avec des “informations officielles, précises et mises à jour”, garantissant l’accessibilité des questions aux différents groupes via WhatsApp. Que demandes-tu? Selon le communiqué, ledit robot sera en mesure de répondre aux doutes les plus courants et les plus répandus du groupe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Le fonctionnement via WhatsApp a été testé avec 200 questions fréquemment posées, identifié comme le plus demandé ces jours-ci, formulé de 1 000 façons différentes. Ceux-ci sont liés aux symptômes de la maladie, aux mesures de prévention à prendre en compte, aux informations pour se prévenir et se protéger, aux données actualisées sur les infections et les victimes et aux coordonnées des différentes communautés autonomes.

Pour accéder au système de questions, enregistrez simplement le numéro +34 600 802 802 et ouvrez-le à partir des contacts WhatsApp. Avec un simple “bonjour”, le bot vous expliquera déjà quelles données il peut vous fournir.

Ce mécanisme, soulignent-ils, fait partie de l’ensemble du réseau d’assistance développé par le gouvernement au cours des dernières semaines, avec le Web et l’application d’autodiagnostic et de contrôle des symptômes, héritée de la Communauté de Madrid. Disponible uniquement dans six communautés autonomes, cet outil a été, en fait, celui qui a suscité le plus de doutes parmi les utilisateurs et ceux qui plaident pour la liberté numérique. L’idée que, grâce à la géolocalisation de l’application, le gouvernement pourrait disposer de données précises sur chacun des citoyens – en plus de leurs déplacements, même après la fin de la pandémie – est toujours très en vigueur. D’autres, pour leur part, doutent de son efficacité compte tenu de son laxisme et de son utilisation non obligatoire par les citoyens.

