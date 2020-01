Vous êtes fou si vous abandonnez la vente rare d’Amazon sur les codes PlayStation Plus de 12 mois – .

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons de la super offre PS Plus d’Amazon au cours de la semaine dernière, et ce ne sera certainement pas la dernière. Il y a deux très bonnes raisons à cela. D’abord et avant tout, PlayStation Plus est absolument essentiel pour quiconque et tout le monde avec une PlayStation 4. Comment pouvez-vous éventuellement avoir une console sans toutes les fonctionnalités impressionnantes de PS Plus? Deuxièmement, et peut-être encore plus important, les codes numériques d’abonnement de 12 mois à PlayStation Plus de 60 $ ne sont presque jamais mis en vente à moins qu’il y ait un grand événement de vente annuel en cours, comme le Black Friday et la Cyber ​​Week. Dans cet esprit, c’est probablement votre dernière chance depuis longtemps d’acheter des codes PS Plus avec une remise importante. Ils ne coûtent plus que 44,99 $ sur Amazon, ce qui correspond à l’offre très populaire du Black Friday que des milliers de nos lecteurs ont achetée avant les fêtes. Même si vous avez déjà obtenu un code à prix réduit, vous devez toujours en récupérer quelques-uns pendant la vente. N’oubliez pas qu’il s’agit de codes empilables. Si vous en achetez cinq, vous ajouterez donc cinq ans à votre solde PlayStation Plus actuel!

Voici quelques informations importantes de la page du produit:

12 mois – Jouez toute l’année

Permet le multijoueur en ligne sur PS4, vous pouvez donc jouer à des jeux en ligne avec des amis

Jeux PlayStation 4 GRATUITS chaque mois

Accès aux ventes et remises exclusives du PlayStation Store

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.