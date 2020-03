Vous êtes ridicule si vous pensez que c’est mieux que la conception de l’iPhone 12 – .

La date de sortie de l’iPhone 12 de nouvelle génération d’Apple se rapproche de jour en jour, et la nouvelle série de téléphones devrait présenter la première refonte du smartphone de la société en trois ans.

Alors que l’apparence générale de l’iPhone 12 devrait être très différente des modèles actuels de l’iPhone 11, les téléphones comporteront toujours une encoche en haut de l’écran et de nombreuses personnes semblent bouleversées.

Les téléphones Android plus récents, comme le Huawei P40 Pro qui vient d’être annoncé, présentent un design perforé au lieu d’une encoche plus traditionnelle, mais la réalité est que le design n’est pas meilleur que les designs iPhone d’Apple.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

À l’approche du mois d’avril, il nous reste maintenant environ cinq mois pour voir Apple dévoiler sa nouvelle série iPhone 12. À moins que la nouvelle pandémie de coronavirus ne s’aggrave encore plus que ce à quoi nous nous attendons dans les mois à venir, l’iPhone 12 fera certainement ses débuts début septembre, quelle que soit la date de sa sortie. De nouveaux rapports indiquent que la sortie de la série iPhone 12 sera retardée tous les deux jours à ce stade. Puis, quelques jours entre les deux, nous voyons de nouveaux rapports selon lesquels il est toujours sur la bonne voie pour arriver dans les magasins en septembre. Le simple fait est que personne ne sait avec certitude quand les téléphones iPhone 12 et iPhone 12 Pro seront commercialisés dès maintenant – pas même les hauts dirigeants d’Apple. La situation est fluide et évolue au quotidien, et il n’y a aucun moyen de savoir à quoi ressemblera le paysage la semaine prochaine, encore moins le mois prochain et au-delà.

Malgré l’incertitude entourant la sortie de la série iPhone 12, il ne fait aucun doute que nous savons déjà à quoi ressembleront les nouveaux iPhones. Le premier initié mondial d’Apple, Ming-Chi Kuo de TF International Securities, a commencé à divulguer des détails sur la gamme iPhone 12 avant même la sortie de la série iPhone 11. Les téléphones arboreront un nouveau cadre plat en métal au lieu de bords arrondis comme les modèles d’iPhone actuels d’Apple, et il aura un système de caméra à double ou triple objectif amélioré à l’arrière, selon le modèle que vous choisissez. Il y aura également une encoche sur l’écran à l’avant, et les gens se plaignent déjà à ce sujet.

Oui, les nouveaux modèles d’Apple iPhone 12 et iPhone 12 Pro auront un cran, tout comme les iPhones d’Apple depuis que l’iPhone X a fait ses débuts en 2017. À l’époque, les fabricants de téléphones Android se sont effondrés en essayant de copier l’iPhone X et 2018 apporté avec des dizaines de copier-embarrasser iPhone X de fournisseurs Android petits et grands. Mais c’était il y a longtemps, et les fournisseurs d’Android sont passés… à une conception d’affichage de smartphone différente qu’ils peuvent tous copier.

Les téléphones tout écran avec une conception d’affichage à trous comme les séries Samsung Galaxy S10 et Galaxy S20 sont excellents. Il n’en est pas question. Mais voici le problème: un smartphone avec une fonction de déverrouillage sécurisé du visage ne peut pas avoir une toute petite caméra frontale qui dépasse d’un tout petit trou dans l’écran. Ils ne peuvent même pas avoir deux minuscules petites caméras à l’écran – sauf s’ils veulent être honteusement peu sûrs comme les vieux téléphones de Samsung.

Non, les téléphones dotés de systèmes de déverrouillage sécurisé du visage ont besoin de plus d’espace à l’avant du téléphone pour des capteurs supplémentaires comme le blaster infrarouge d’Apple ou les caméras et le capteur ToF à l’avant du Huawei P40 Pro qui vient d’être annoncé. Cela signifie qu’ils doivent avoir soit une grande encoche en haut ou un grand grand trou dans l’affichage. Une solution est-elle vraiment meilleure que l’autre?

À vous de me dire. Voici la conception de l’écran iPhone d’Apple:

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

Et voici le nouveau design de l’écran P40 Pro de Huawei:

Source de l’image: Huawei

Allons. Un trou oblong géant tout en haut de l’écran est-il vraiment mieux qu’une encoche? Pourquoi, parce qu’il y a une toute petite bande d’écran en haut? Que peut-on voir sur Terre sur cette petite bande d’écran qui sert à quelque chose? Les informations et les icônes de la barre d’état doivent toujours être positionnées sur le côté du trou de la caméra, tout comme elles doivent être positionnées sur le côté de l’encoche de l’iPhone. Est-ce mieux parce que c’est d’un côté plutôt que du milieu? Laisse-moi tranquille.

J’ai vu bon nombre des mêmes personnes qui se plaignent de l’encoche dans les écrans d’iPhone d’Apple faisant l’éloge du nouveau P40 Pro de Huawei, et c’est ridicule. Un design n’est pas meilleur que l’autre. Ils vont tous les deux bien, et vous ne remarquerez pas l’encoche ou la pilule géante en haut de l’écran de Huawei après quelques minutes avec le téléphone. Dépassez-vous, les gars. Arrête de pleurnicher.

Source de l’image: Huawei

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.