Vous êtes-vous déjà demandé combien d’onglets Google Chrome un Mac Pro haut de gamme avec 1,5 To de RAM peut garder ouvert? – .

Alors que certaines personnes dépensent plus de 6000 $ sur un tout nouveau Mac Pro parce qu’elles travaillent dans la production vidéo haut de gamme, d’autres ont des idées plus ambitieuses lorsqu’il s’agit de pousser les Mac haut de gamme d’Apple à la limite. Récemment, Jonathan Morrison a décidé de voir combien d’onglets il pouvait ouvrir sur Google Chrome avant que son ordinateur ne se détraque. Et le meilleur de tous, il a raconté toute l’épreuve sur un fil Twitter quelque peu fascinant et hilarant.

À présent, nous avons tous été victimes d’ouvrir trop d’onglets dans Chrome et de bloquer notre ordinateur de façon frustrante. Mais pour la plupart des gens, je suppose que la limite supérieure de leurs onglets ouverts sur Chrome est probablement supérieure à 50 mais inférieure à 100. Morrison, armé du Mac Pro d’Apple, a pu ouvrir plus de 6000 Google Chrome onglets.

Lorsque Morrison a atteint la barre des 3000 onglets, Chrome utilisait environ 126 Go de RAM. Au moment où Morrison a atteint 5000 onglets, Chrome utilisait jusqu’à 170 Go de RAM.

Cherchant à pousser les choses à la limite, Morrison a continué à ouvrir les onglets jusqu’à ce qu’il atteigne un énorme 6000. À ce stade, son Mac Pro était apparemment en panne, comme en témoigne le tweet ci-dessous.

Et puis les choses ont continué à grimper, Chrome finissant par utiliser beaucoup plus qu’une To pleine de RAM.

Pour ne pas être en reste, Morrison a ensuite posté sur Twitter quelques articles montrant un ordinateur fonctionnant à 12 000 exemplaires! Onglets Google Chrome. Il n’est pas clair, cependant, si c’était son propre ordinateur ou quelqu’un essayant simplement de le battre à son propre jeu. Quoi qu’il en soit, c’est une réalisation remarquable, excitante et certes inutile.

Source de l’image: Apple Inc.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

