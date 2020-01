Vous n’avez peut-être presque plus de temps pour obtenir une année gratuite d’Apple TV + – voici comment vous inscrire – .

Si vous avez acheté un nouvel iPhone, iPad, Mac ou iPod touch l’automne dernier, il y a de fortes chances que vous ayez déjà profité de la promotion d’Apple pour une année gratuite d’Apple TV +, mais sinon, le temps est compté. Comme indiqué par ., Apple a commencé à envoyer des notifications push pour rappeler aux personnes éligibles à la promotion qu’elles doivent utiliser l’offre dans les 90 jours suivant l’activation de leur appareil, et la première vague d’expirations approche à grands pas.

Les conditions de l’offre stipulent que toute personne ayant acheté un iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch ou Mac auprès d’Apple après le 10 septembre 2019 est éligible à une année gratuite d’Apple TV +, à condition de s’inscrire dans les trois mois suivant la date de l’achat. Si vous avez acheté l’appareil avant le 1er novembre, c’est à ce moment-là que votre fenêtre de trois mois commence, ce qui signifie que toute personne qui a acheté un iPhone 11 le jour du lancement a jusqu’au 31 janvier pour s’inscrire.

En revanche, si vous sautiez en ligne et achetiez un iPhone 11 aujourd’hui, vous auriez jusqu’au 16 avril pour obtenir votre année gratuite d’Apple TV +. Dans tous les cas, l’inscription et l’obtention d’un an d’accès gratuit ne pourraient pas être plus faciles. Rendez-vous simplement sur l’application Apple TV sur l’un de vos appareils Apple et un message apparaîtra immédiatement si vous êtes éligible à l’offre. Une année gratuite d’un service de streaming vidéo n’est pas une éternuement, il n’est donc pas vraiment logique de laisser passer l’offre.

Il convient de noter que lorsque ou si vous appuyez enfin sur la gâchette de l’offre, vous serez automatiquement inscrit à un abonnement à renouvellement automatique à Apple TV + à 4,99 $ / mois qui prendra effet dès la fin de la période d’essai. Si vous annulez l’essai gratuit, vous perdrez immédiatement l’accès au service, il peut donc être utile de définir un rappel dans votre calendrier pour la date de facturation, qui se trouve dans Paramètres> [Your Name] > Abonnements.

Source de l’image: Chris Pizzello / Invision / AP / Shutterstock

.