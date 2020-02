Vous ne croirez pas combien cela coûte de remplacer l’écran pliant du Galaxy Z Flip – .

Samsung a récemment dévoilé sa gamme de smartphones phares de nouvelle génération Galaxy S20 ainsi que son deuxième smartphone pliable, le Galaxy Z Flip. Depuis lors, quelque chose de très intéressant s’est produit. Les téléphones Galaxy S20 sont censés être les meilleurs vendeurs de Samsung dans les mois à venir et le Z Flip est censé être un combiné de niche cher avec un attrait limité, mais la majorité du buzz depuis l’événement Unpacked de Samsung s’est définitivement concentrée sur le nouveau pliable de l’entreprise . Les Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra ressemblent tous à de formidables appareils, mais la stratégie discutable de Samsung a peut-être rendu un mauvais service à la société. Le téléphone Galaxy S10 le plus vendu de l’année dernière était le Galaxy S10e, un «produit phare d’entrée de gamme» aux spécifications moins impressionnantes, mais à un prix beaucoup plus bas. En 2020, cependant, Samsung a abandonné son modèle d’entrée de gamme et ses nouveaux téléphones Galaxy S20 commenceront à 1000 $ aux États-Unis. Dans cet esprit, et compte tenu du fait que le Galaxy Z Flip ne coûte que 1380 $ par rapport aux 2000 $ que Samsung chargeait pour le Galaxy Fold de l’année dernière, le pliable de deuxième génération semble soudainement beaucoup plus attrayant.

Avec tout cela à l’esprit, il n’est pas surprenant qu’il y ait tellement de bourdonnement autour du nouveau téléphone pliable de Samsung. Il n’est pas non plus surprenant que le Galaxy Z Flip se soit vendu sur plusieurs marchés clés peu de temps après sa mise en vente. Aux États-Unis, par exemple, Samsung a confirmé que le Z Flip était épuisé peu de temps après sa mise en vente, et la société a déclaré que de nouveaux stocks arriveraient vendredi 21 février. On dit que l’offre est assez limitée, car le Galaxy Z Flip pliable est beaucoup plus difficile à fabriquer qu’un smartphone ordinaire, mais c’est toujours impressionnant compte tenu de la lenteur des ventes du Galaxy Fold l’année dernière. Si vous êtes l’une des personnes qui ont acheté un nouveau Galaxy Z Flip, il y a deux choses importantes que vous devez savoir. Tout d’abord, il semble que la durabilité va être un problème, ce qui ne devrait pas surprendre autant. Deuxièmement, Samsung propose un accord sur les réparations d’écran si vous cassez l’écran du Z Flip, mais vous ne pouvez profiter de l’offre qu’une seule fois … et vous ne croirez pas combien une réparation d’écran va vous coûter la deuxième fois.

Les écrans pliables pour smartphones sont encore une technologie relativement nouvelle, et les nouvelles technologies sont toujours chères. Dans le cas du Galaxy Z Flip de Samsung, cela pourrait revenir vous hanter si vous n’êtes pas extrêmement prudent avec votre smartphone.

Le nouveau smartphone pliable de Samsung est en fait le premier smartphone pliable avec une couche de verre flexible au-dessus de son écran OLED. Il y a encore une autre couche de plastique sur le dessus de la vitre pour aider à protéger l’écran, mais le téléphone utilise en effet du verre flexible pour la première fois dans tout smartphone disponible dans le commerce. D’une part, cela signifie que l’écran est plus beau et plus agréable à regarder que les autres écrans pliables. Mais d’un autre côté, c’est très cher.

Si vous achetez votre Galaxy Z Flip avant la fin de l’année auprès d’un revendeur agréé, Samsung propose un remplacement d’écran unique pour 119 $. C’est en fait une valeur formidable – en fait, c’est moins que les frais d’Apple pour remplacer les écrans de certains modèles d’iPhone. Après cela, cependant, vous voudrez certainement être extrêmement prudent avec votre smartphone pliable. Selon une nouvelle page d’assistance sur le site Web de Samsung, les remplacements d’écran ultérieurs coûteront 499 $ chacun. C’est un chiffre énorme quand vous avez déjà dépensé près de 1 400 $ au téléphone, mais cela pourrait certainement être pire. Pour rappel, les remplacements d’écran coûtent 599 $ pour le Galaxy Fold.

En fin de compte, si vous achetez un Galaxy Z Flip, vous voudrez être extrêmement prudent avec le téléphone. Des tests préliminaires suggèrent déjà que l’écran pliant pourrait avoir des problèmes de durabilité, alors gardez cela à l’esprit avant de décider de débourser 1400 $.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

