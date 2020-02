Vous ne pourrez trouver la version 4G du Galaxy S20 que sur certains marchés – .

De nombreuses rumeurs sur le Galaxy S20 que nous avons vues avant la conférence de presse Unpacked de mardi ont affirmé que Samsung lancerait trois versions distinctes du téléphone, dont deux en versions 4G et 5G uniquement. Le Galaxy S20 et S20 + aurait ces deux variantes, tandis que l’Ultra serait un appareil uniquement 5G.

Mais à mesure que nous nous rapprochions du discours d’ouverture, nous avons appris que Samsung allait faire quelque chose d’inattendu aux États-Unis. Tout d’abord, il ne lancerait pas du tout de versions 4G, et tous les modèles 5G seraient plus chers que prévu. Il s’est avéré que c’est exactement ce que Samsung avait prévu pour le lancement du S20, et seuls certains marchés du monde entier recevront des versions 4G uniquement du Galaxy S20.

En théorie, il est plus logique d’acheter une version 5G d’un appareil phare en 2020, mais dans la pratique, le déploiement de la 5G ne ressemble pas à la 4G. Pour comprendre ce que vous devez attendre des réseaux 5G, voici un aperçu du centre-ville de Manhattan depuis Verizon. Vous pouvez obtenir une couverture 4G presque partout. 5G? Pas tellement. Et certainement pas à l’intérieur des bâtiments. Ou d’immenses espaces ouverts. Attention, nous parlons de la technologie 5G Ultra Wideband déployée par Verizon. Vous pouvez voir des cartes d’AT & T annonçant une couverture 5G plus large pour la même région:

Source de l’image: Verizon

Oui, le déploiement de la 5G est compliqué et vous devrez payer un supplément pour cela. Les opérateurs doivent investir dans les infrastructures, tout comme les fabricants de smartphones. Mais il vous faudra un certain temps avant de pouvoir profiter de ces vitesses 5G. Jusqu’à ce que cela se produise, il est probable que votre cher Galaxy S20 5G fonctionne principalement sur LTE. Mais si vous vivez aux États-Unis, vous ne pouvez pas choisir une version S20 4G uniquement auprès de votre opérateur.

Cependant, si vous vivez en Inde ou sur un autre marché où les Galaxy S20 uniquement 4G seront disponibles, alors vous pourriez tout aussi bien en choisir un. On ne sait pas combien ces appareils seront bon marché, mais SamMobile dit que l’Inde obtient des versions 4G uniquement des trois téléphones Galaxy S20, Ultra inclus. Même le Z Flip peut être disponible dans une option 4G dans la région. Cependant, il n’est pas clair quels marchés autres que l’Inde obtiendront des versions 4G Galaxy S20.

Ces appareils seront alimentés par la puce Exynos 990 de Samsung plutôt que par le Snapdragon 865 que l’on trouve sur les modèles 5G. La nouvelle puce de Qualcomm est livrée avec une connectivité 5G intégrée, ce qui pourrait expliquer pourquoi Samsung n’a lancé que des versions 5G S20 aux États-Unis, car elles contiennent toutes le même chipset 865 et le modem X55 5G.

