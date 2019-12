Vous ne pouvez pas faire fonctionner vos haut-parleurs Sonos avec Amazon Alexa? Voici la solution!

Lorsque j'ai essayé de connecter le système Sonos à mon nouvel Amazon Echo pour la première fois, je suis tombé sur … quelques problèmes. Et parce que je voudrais vous empêcher, cher lecteur, de passer par la même frénésie Google que moi, voici quelques problèmes courants (et leurs solutions).

Alexa dit que je n'ai pas d'enceintes Sonos!

Lorsque vous enregistrez votre compte Sonos avec l'application Alexa, vous pouvez recevoir une alerte qui insiste sur le fait qu'aucun haut-parleur n'est connecté à votre système. Heureusement, c'est une solution relativement simple: il vous suffit de visiter l'application Sonos. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est activé et fonctionne avant de commencer.

Lancer le Sonos application sur votre iPhone. Appuyez sur le Paramètres option. Appuyez sur Système. Si vos appareils n'ont pas encore été enregistrés, vous devrez peut-être se connecter à votre compte Sonos. Après vous être connecté, vos appareils connectés devraient s'enregistrer automatiquement avec votre compte. Robinet À propos de mon système dans la section Paramètres système.

Ici, vous verrez des informations sur l'application de version que vous utilisez et votre matériel associé. Assurez-vous que tous vos produits ont été correctement enregistrés.

Vous rencontrez toujours des problèmes? Vérifiez que vos appareils exécutent la version 9.0 ou ultérieure. Si ce n'est pas le cas, vous serez automatiquement invité à installer une mise à jour logicielle. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est activé et fonctionne avant de commencer.

Lancer le Sonos application sur votre iPhone. Appuyez sur le Paramètres option. Appuyez sur le Système option. Appuyez sur le "Mises à jour système" option. Basculer le Mettre à jour automatiquement glissière. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Vérifier les mises à jour.

Alexa ne découvre pas mes haut-parleurs Sonos!

C'était le problème qui m'a tourmenté pendant mon processus de configuration – en essayant de configurer ma compétence Sonos, je l'ai accidentellement fait via LTE, plutôt que Wi-Fi; en conséquence, Alexa n'a pas pu initialement trouver mes haut-parleurs.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Alexa peut ne pas trouver vos haut-parleurs; voici quelques-unes des corrections les plus courantes.

Premièrement: vérifiez les noms et les pièces de vos enceintes

Spoiler: Si vous avez des lumières nommées "Living Room" et un haut-parleur Sonos nommé "Living Room", vous pourriez ne pas réaliser que vos haut-parleurs Sonos ont été configurés.

Les haut-parleurs Sonos apparaissent sous vos appareils connectés avec une icône maison entourant une icône Wi-Fi; voici comment voir s'ils sont connectés.

Lancer le Application Alexa sur votre iPhone. Appuyez sur le icône de menu dans le coin supérieur gauche. Robinet Compétences et jeux. Appuyez sur Tes compétences. Robinet Sonos de votre liste de compétences. Robinet Paramètres. Sélectionner Gérer les appareils Smart Home. Robinet Tous les dispositifs pour voir tous vos appareils connectés. Sélectionnez le produit que vous pensez être votre Haut-parleur Sonos. Appuyez sur un dispositif pour voir s'il s'agit bien d'un haut-parleur Sonos.

Notez le nom de l'orateur. C'est le nom qu'Alexa utilise pour lui parler.

Si vous possédez un Sonos One, réinitialisez vos services vocaux

Nous avons vu quelques rapports de propriétaires de Sonos One rencontrer des problèmes avec l'application Alexa qui proviennent d'une configuration étrange dans l'application Sonos elle-même. Pour y remédier, visitez les services vocaux et réinitialisez votre intégration Alexa. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est activé et fonctionne avant de commencer.

Lancer le Sonos application sur votre iPhone. Appuyez sur le Paramètres languette. Appuyez sur Prestations de service. En dessous de Voix, appuyez sur Amazon Alexa. Appuyez sur le nom de votre appareil Sonos One (dans ce cas, c'est "Office"). Appuyez sur Supprimer Alexa. Vous pouvez maintenant revenir à l'écran Services et vous reconnecter à Alexa.

Si vous avez d'autres haut-parleurs Sonos, vérifiez la compétence Alexa

La première étape de dépannage qui vaut la peine d'être essayée est de réanalyser vos haut-parleurs et – si cela ne fonctionne pas – de supprimer et de reconfigurer la compétence Alexa. De cette façon, si vous êtes comme moi et que vous avez accidentellement essayé de le configurer sur LTE ou que vous avez rencontré des délais d'expiration du serveur, vous pouvez recommencer à zéro.

Lancer le Alexa application sur votre iPhone. Appuyez sur le icône de menu dans le coin supérieur gauche. Robinet Compétences et jeux. Appuyez sur Tes compétences. Sélectionner Sonos de votre liste de compétences. Robinet Paramètres. Sélectionner Gérer les appareils Smart Home. Appuyez sur le bouton ajouter dans le coin supérieur droit. Il ressemble à un symbole plus. Robinet Ajouter un appareil. Sélectionner Orateur. Sélectionner Sonos. Robinet Découvrir les appareils. Si Alexa ne trouve pas vos haut-parleurs, revenez au menu des compétences Sonos en appuyant sur proche puis le Retour bouton deux fois. Robinet Désactiver la compétence pour dissocier votre compte.

Une fois que vous avez désactivé votre compte, vous pouvez réinitialiser la compétence et (espérons-le) écouter de la musique douce et douce.

Je ne peux pas changer le mot de réveil sur mon Sonos One!

Vous n'aimez pas appeler votre enceinte "Alexa"? Malheureusement, il n'y a pas de solution rapide ici: Le Sonos One ne prend actuellement pas en charge la modification de son mot de réveil comme vous le pouvez sur tous les autres produits Alexa d'Amazon. Vous pouvez toujours brancher un point d'écho à proximité et changer ses mot de réveil, mais cela, euh, va en quelque sorte à l'encontre du but d'avoir un haut-parleur intégré à Alexa.

Alexa ne jouera pas la chanson que je veux sur mon système Sonos!

Si vous avez un Echo, vous pouvez avoir une version limitée d'Amazon Music – vous obtiendrez l'expérience musicale complète sur votre Echo, mais essayez de jouer sur votre Sonos et vous obtiendrez simplement des extraits de chanson (ou aucune chanson sur tout).

Vous pouvez passer à la version "complète" d'Amazon Music directement à partir de votre produit Alexa en disant "Mettre à niveau Amazon Music".

Alternativement, si vous utilisez Spotify (et que vous l'avez autorisé via l'application Sonos), assurez-vous de le marquer comme votre service préféré dans l'application Alexa:

Lancer le Alexa application sur votre iPhone. Appuyez sur le icône de menu dans le coin supérieur gauche. Sélectionner Paramètres. Faites défiler jusqu'à Préférences Alexa section et choisissez Musique et podcasts. Robinet Services par défaut sous Paramètres en haut. Change ton Bibliothèque de musique par défaut d'Amazon Music à Spotify (ou Pandora, ou tout autre service musical que vous préférez pris en charge par Alexa).

Je veux un album à jouer, mais Alexa continue de jouer la chanson du même nom!

Les albums ont souvent des chansons éponymes qui leur sont attachées – ce qui rend les demandes vocales un peu délicates. En essayant de lire l'album "Every Day is Christmas" de Sia on my Beam, par exemple, Alexa a insisté pour ne jouer que la chanson.

La façon la plus simple de le faire est d'ajouter "l'album" avant votre demande. Par exemple: