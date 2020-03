Vous ne pouvez pas rechercher un signe plus dans Safari sur iOS 13.4 et macOS 10.15.4 [update: fixed]

Mise à jour: Ce bug a maintenant été corrigé via une mise à jour côté serveur.

Voici un bug amusant. Sur les dernières versions d’iOS et de macOS, vous ne pouvez pas rechercher un signe plus (le symbole «+»). Essayez-le. À l’aide de la recherche Google dans Safari, saisissez une requête de recherche dans la barre d’adresse unifiée qui inclut le signe plus. Lorsque vous appuyez sur “Go” pour rechercher, le symbole sera supprimé de la sortie.

De même, vous pouvez rechercher dans le champ de recherche de la page Google – et vous vous retrouverez sur une page avec le signe + rayé. Il semble qu’il n’ait été remplacé par rien, mais il a en fait été remplacé par un caractère espace.

C’est un bug plutôt inoffensif dans le schéma des choses, mais c’est quand même assez drôle.

Cela n’aide pas que tant de produits utilisent de nos jours le symbole + dans leurs noms. Lorsque vous recherchez Apple News +, vous verrez des résultats pour Apple News ordinaire. Idem pour Apple TV + ou Disney +.

Si vous essayez de rechercher le langage de programmation C ++, vous finirez par voir des résultats pour le vieux C. Blasphemy!

Vous pouvez le constater par vous-même sur n’importe quel iPhone, iPad ou Mac exécutant le dernier système d’exploitation, ce qui signifie que vous utiliserez la version 13.1 de Safari. Fait intéressant, il semble que cela n’affecte que les domaines Google de langue anglaise. Les solutions de contournement évidentes incluent l’utilisation d’un autre navigateur Web temporairement ou le remplacement du symbole + par le «plus» épelé dans vos requêtes de recherche. Une autre solution consiste à changer votre moteur de recherche par défaut de Google en Bing, mais qui veut le faire. (DuckDuckGo et Yahoo ne sont pas affectés de la même manière.)

Si vous vous demandez comment ce bogue pourrait survenir, notre meilleure supposition est un bogue dans le codage d’URL. En raison du nombre limité de jeux de caractères autorisés dans les URL, un autre formulaire existe pour exprimer les caractères non valides. Par exemple, les URL ne sont pas censées contenir des espaces. Au lieu de cela, vous encodez un symbole + pour représenter un espace. Le symbole plus se transforme en quelque chose de plus ésotérique «% 2B% 0A». Mais le fait est que vous pouvez traduire en arrière et en avant entre ces deux représentations.

Maintenant, cela se produit généralement de manière transparente du point de vue de l’utilisateur. C’est quelque chose qui inquiète l’application. Mais ce qui semble s’être produit dans la dernière version de Safari, c’est que cette logique a été modifiée et que, par inadvertance, le symbole plus n’est pas converti en sa forme «% 2B% 0A» encodée en URL et que le serveur l’analyse à la place en tant que caractère d’espace. C’est notre coup de main pour expliquer cette bizarrerie de toute façon.

Bien qu’il soit facile de blâmer Google pour cela, nous ne pouvons pas recréer le problème dans les versions antérieures d’iOS. C’est lié à l’intégration de Google dans Safari.

