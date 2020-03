Vous ne pouvez pas visiter le cinéma? Vous pouvez désormais capturer de nouvelles sorties de films avec Sky

Vous pouvez désormais regarder les dernières sorties cinéma depuis votre domicile, grâce à une nouvelle initiative de Sky TV. En réponse rapide à la fermeture effective de tous les cinémas au Royaume-Uni par le Coronavirus, Sky s’est associé à NBCUniversal pour apporter immédiatement des sorties de films de cinéma à domicile.

C’est une première. Avec cette annonce, il sera révolu le temps d’attendre une sortie au cinéma pour avoir fini de diffuser au multiplexe local ou à l’art et essai. Vous pourrez maintenant en profiter à la maison sans ces enfants bruyants à l’arrière ou sans avoir des chaussures collantes marchant sur les boissons renversées et le pop-corn jeté.

Une sélection de films sera disponible à la location via le Sky Store le même jour que leur sortie mondiale dans les cinémas, le premier étant Trolls World Tour le 6 avril.

À partir de vendredi, vous pourrez vous rendre au Sky Store pour accéder à The Hunt, The Invisible Man et Emma – qui ne sont sortis que récemment au cinéma et auraient normalement fait leurs débuts sur les services de streaming TV beaucoup plus loin.

“Rendre la vie un peu plus facile pour quiconque à la maison”

En réponse aux personnes coincées à la maison, Sky a également apporté quelques modifications supplémentaires:

Sky Go Extra est gratuit pour les clients – permettant l’accès à trois écrans à la foisAppels gratuits vers le réseau fixe britannique pour les clients Sky Talk à partir de fin avrilSky Mobile les clients obtiennent 10 Go de données gratuites

Enfin, Sky a souligné que YouTube Kids et – de manière excitante – Disney Plus seront lancés sur la plate-forme dans «les prochaines semaines», alors gardez les yeux ouverts.

Stephen van Rooyen, vice-président exécutif et PDG de Sky UK et Europe a déclaré: «Nous travaillons dur chez Sky pour nous assurer de continuer à prendre soin de nos clients.

“Nous introduisons également certaines choses pour aider à rendre la vie un peu plus facile à quiconque essaie de travailler à la maison, de rester en contact avec des êtres chers ou de divertir la famille.”

