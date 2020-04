Vous n’êtes pas le seul perdu: nous expliquons qui est qui dans les nouveaux Redmi Note 9, Note 9S et Note 9 Pro

Adaptez-vous au marché international, déroutant pour la dernière ligne de Xiaomi: le Redmi Note 9.

En plus de présenter un Mi Note 10 Lite, Xiaomi a aujourd’hui terminé le Ligne Redmi Note 9. Au-delà des frontières de sa patrie, avec les nouveaux Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro qui couvrent, au-dessus et en dessous en ambitions, le Redmi Note 9S que nous avons vu il y a un mois.

Cependant, tous les terminaux ne sont pas complètement nouveaux car, comme c’est la coutume pour la marque, réutiliser et renommer sans aucune pitié les nomenclatures en quittant la Chine. Voyons qui est qui dans ces modèles.

Xiaomi Redmi Note, neuvième génération: 9, 9S et 9 Pro

Le Redmi Note 9 a commencé à arriver en mars dernier, et bien qu’en Chine ils avaient déjà un Redmi Note 9 Pro et un Redmi Note 9 Pro Max, ici les versions varient légèrement. Ils ressemblent à ceci:

Redmi Note 9. Il s’agit d’un nouveau terminal de 6,5 pouces et d’un processeur MediaTek, que certaines fuites désignaient comme Redmi 10X. Il faut donc espérer que ce Redmi 10X ne se propage pas sur les marchés internationaux.

Redmi Note 9S. Avec ses 6,7 pouces et son processeur Qualcomm, il a été présenté en Chine sous le nom de Redmi Note 9 Pro, mais ce nom est désormais reçu ici par un autre propriétaire …

Redmi Note 9 Pro. Dans le même format de 6,7 pouces, il a été introduit en Chine sous le nom de Redmi Note 9 Pro Max. Il a une charge plus rapide, jusqu’à 33 watts, et un appareil photo pouvant atteindre une résolution de 64 MP.

Le catalogue de Xiaomi est déjà assez déroutant dans son expansion internationale, sans répéter les noms d’origine dans des modèles différents. C’est pourquoi, si vous songez à importer l’un de ces appareils, il est conseillé d’être vigilant, car il ne serait pas difficile de finir par acheter un modèle qui soit soit différent, soit qui n’est pas distribué en versions internationales.

Les différences entre les modèles, en raison de leurs caractéristiques

Xiaomi

Sur la base uniquement de ses données techniques, nous pouvons voir à peu près où sont les différences qui rendent chacun de ces modèles unique, ce qui donnera certainement beaucoup à parler en 2020.

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9S

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Affichage

6,5 “20: 9, IPS, FullHD + (1080p)

6,7 “20: 9, IPS, FullHD + (1080p)

6,7 “20: 9, IPS, FullHD + (1080p)

La taille

77 x 162 mm

77 x 166 mm

77 x 166 mm

Grosseur

8,9 mm

8,8 mm

8,8 mm

Le poids

8,9 grammes

209 grammes

209 grammes

Processus.

Hélium G85, 12 nm

Snapdragon 720G, 8nm

Snapdragon 720G, 8nm

RAM

3, 4 Go

4,6 Go

6 Go

La mémoire

64, 128 Go et microSD

64, 128 Go et microSD

64, 128 Go et microSD

Appareil photo principal

48 MP f / 1.8, large 8 MP f / 2.2, macro 2 MP et profondeur 2 MP

48 MP f / 1.8, large 8 MP f / 2.2, macro 5 MP f / 2.4 et profondeur 2 MP

64 MP f / 1,9, angulaire 8 MP f / 2,2, macro 5 MP f / 2,4 et profondeur 2 MP

Caméra frontale

13 MP f / 2.3, perforé

16 MP f / 2.5, perforé

16 MP f / 2.5, perforé

La batterie

5020 mAh, charge rapide 18W

5020 mAh, charge rapide 18W

5,020 mAh, Charge rapide de 33 W

Résistez. l’eau

–

–

–

Biomet.

Capteur d’empreintes digitales arrière

Capteur d’empreintes digitales latéral

Capteur d’empreintes digitales latéral

Connecter

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC selon le marché, USB C, radio FM, prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, sans NFC, USB C, radio FM, prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC selon le marché, USB C, radio FM, prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

Android 10

Android 10

Lancer.

Mai 2020

Mai 2020

Mai 2020

Prix ​​officiel

199 249 $

229, 269 euros

269,299 $