Vous oublierez tout sur le Galaxy S20 Ultra lorsque vous verrez ces nouveaux rendus Note 20 Ultra – .

Samsung a dévoilé il y a une semaine aujourd’hui sa nouvelle gamme de smartphones phares pour le Galaxy S20, qui comprenait ce qui est sans aucun doute le nouveau joyau de la couronne de l’ensemble du portefeuille de smartphones de Samsung, le Galaxy S20 Ultra. Tous les nouveaux téléphones S20 de Samsung sont élégants et puissants, mais le modèle Ultra est clairement au-dessus des autres. En ce qui concerne les spécifications, le Galaxy S20 Ultra est inégalé, avec un écran géant Quad HD + Dynamic AMOLED de 6,9 ​​pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une caméra perforée, jusqu’à 512 Go de stockage, jusqu’à 16 Go de RAM et un quad à lentille arrière avec «Space Zoom» hybride 100x qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant sur un smartphone.

Le reste de la gamme Galaxy S20 de Samsung est élégant et puissant également, mais les gens se concentrent spécifiquement sur le modèle Ultra pour plusieurs raisons différentes. Tout d’abord, comme nous l’avons expliqué ci-dessus, c’est une bête absolue de smartphone. Mais la deuxième raison est que tous les nouveaux téléphones S20 de Samsung sont étonnamment chers. Le modèle de base Galaxy S20 commencera à 1000 $ aux États-Unis lors de sa sortie le 6 mars. C’est dingue. Samsung a copié la nouvelle stratégie iPhone d’Apple l’année dernière en ajoutant un téléphone moins cher à sa gamme phare de Galaxy S10, et le Galaxy S10e est finalement devenu le téléphone S10 le plus vendu de Samsung. Cette année, cependant, Samsung a complètement abandonné le nouveau segment «phare d’entrée de gamme» et a introduit trois nouveaux smartphones dans la gamme de prix ultra-premium. Donc, si vous dépensez 1 000 $ sur un smartphone, vous pourriez tout aussi bien en dépenser quelques centaines de plus et obtenir le Galaxy S20 Ultra haut de gamme. Mais avant de faire cela, vous voudrez peut-être jeter un œil à de nouveaux rendus qui pourraient nous donner un avant-goût des choses à venir.

Au cours des dernières années, Samsung a suivi un schéma similaire avec ses lancements de smartphones. Au cours du premier semestre, il lance de nouveaux smartphones Galaxy S améliorés. Puis au deuxième semestre, il met à jour la gamme Galaxy Note avec de nouveaux téléphones qui sont assez similaires aux téléphones Galaxy S en termes de fonctionnalités et de performances, mais ils ajoutent des spécifications légèrement améliorées et bien sûr le stylet S Pen.

Dans cet esprit, YouTuber Waqar Khan a imaginé à quoi pourrait ressembler une nouvelle gamme de téléphones phares Galaxy Note 20 s’ils sont basés sur les téléphones S20 que Samsung vient de dévoiler la semaine dernière. Les résultats sont le Galaxy Note 20, le Galaxy Note 20+ et le Galaxy Note 20 Ultra qui viennent d’être publiés sur un blog appelé WindowsUnited.

Maintenant, il va sans dire que ces rendus ne sont pas nécessairement représentatifs de la gamme actuelle de Galaxy Note 20 actuellement en développement chez Samsung. Nous ne savons pas si les téléphones Note de nouvelle génération de Samsung emprunteront vraiment la conception et les fonctionnalités de la gamme Galaxy S20. Cela dit, même si Samsung ne passe pas à une gamme de trois téléphones pour la série Note 20, il y a de fortes chances que les nouveaux téléphones Note de la société arborent un design qui rappelle les téléphones S20. Nous pouvons également nous attendre à ce que certaines des fonctionnalités clés de la gamme S20 fassent leur chemin vers la série Note 20, y compris éventuellement le nouvel appareil photo de 108 mégapixels et même la configuration à quatre objectifs du Galaxy S20 Ultra.

En tout état de cause, nous pouvons nous attendre à ce que la série Galaxy Note 20 qui débute plus tard cette année ressemble au moins quelque peu aux rendus créés par Khan, et vous pouvez tous les voir dans la vidéo YouTube intégrée ci-dessous.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

