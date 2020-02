Vous pensez que le patron Xbox de Microsoft a peur de la PS5? Il y a quelque chose qui lui fait encore plus peur – .

La PlayStation 5 est l’un des nouveaux produits les plus parlés de l’année, et la PS5 n’est même pas encore officielle. La console sera lancée cette saison des fêtes aux côtés de la Xbox Series X, et ils sont tous deux susceptibles d’avoir des fonctionnalités similaires ainsi que des étiquettes de prix assorties. Compte tenu des performances de son prédécesseur, la PS5 est déjà un favori contre la série X. Mais il s’avère que Microsoft a de plus grands soucis à l’esprit que de battre la PlayStation 5 et Nintendo Switch en ventes avec la prochaine Xbox Series X. Microsoft est beaucoup plus peur de deux petites entreprises appelées Amazon et Google, qui pourraient fournir des jeux à des milliards de clients qui n’achèteraient pas nécessairement du matériel de jeu dédié.

Le chef de Xbox de Microsoft, Phil Spencer, a déclaré à Protocol que Sony et Nintendo ne sont plus ses principaux concurrents. Ce rôle a été joué par Amazon et Google, deux grands acteurs du cloud, et tous deux très intéressés par les jeux. Google a déjà lancé son service de streaming de jeux appelé Stadia, et Amazon devrait dévoiler l’un des siens cet automne.

“Lorsque vous parlez de Nintendo et de Sony, nous les respectons énormément, mais nous considérons Amazon et Google comme les principaux concurrents à l’avenir”, a déclaré Spencer. «Ce n’est pas pour manquer de respect à Nintendo et à Sony, mais les sociétés de jeux traditionnelles sont quelque peu hors de position. Je suppose qu’ils pourraient essayer de recréer Azure, mais nous avons investi des dizaines de milliards de dollars dans le cloud au fil des ans. “

Microsoft ne fonctionne pas uniquement sur le nouveau matériel Xbox Series X. La société a également développé sa propre plate-forme de streaming de jeux, xCloud, qui sera lancée plus tard cette année, et vous pouvez déjà l’essayer.

Chose intéressante, Microsoft et Sony ont déjà signé un partenariat pour les services cloud Azure, ce qui laisse penser que Sony pourrait utiliser le cloud de Microsoft pour les futures fonctionnalités PS5. Spencer a également confirmé qu’il était impatient de travailler avec Sony en ce qui concerne le gameplay multiplateforme. “Je ne veux pas me battre dans des guerres de formatage avec ces gars-là alors qu’Amazon et Google se concentrent sur la manière de proposer des jeux à 7 milliards de personnes dans le monde. En fin de compte, c’est l’objectif », a-t-il déclaré.

Ce que Spencer n’a pas abordé, cependant, c’est la date de sortie réelle de la Xbox Series X, qui reste un mystère.

