Vous pourrez bientôt renommer vos contacts Instagram

Instagram essaie de nouvelles options pour étendre les possibilités de personnalisation dont dispose l’utilisateur lors de l’utilisation de l’application, et cette fois il ne s’agit pas de nouveaux filtres ou de nouvelles options pour les histoires, sinon d’organiser notre liste d’adeptes et suivis.

Bien que ce ne soit pas une option très récurrente parmi les demandes des utilisateurs, comme nous le lisons dans Wabetainfo, Instagram teste la possibilité que nous puissions changer le nom de nos abonnés et suivi d’un pseudo personnalisé, bien que seul l’utilisateur puisse le voir. C’est une fonction intéressante pour identifier rapidement un contact.

Selon le réseau de fuites, lorsqu’un surnom est choisi, Il n’est visible que par l’utilisateur et remplacez le nom d’utilisateur du contact dans les notifications et dans la liste des messages directs. Par conséquent, si vous recherchez un utilisateur, il est plus facile de trouver un pseudo.

Parallèlement aux options de surnom, Instagram teste également l’option récente, afin que toutes les photos que nous prenons avec l’appareil photo Instagram deviennent dans cette section, afin que nous puissions choisir plus tard si nous voulons la publier, enregistrer sur bobine ou supprimer, une façon intéressante de ne pas avoir à jeter les photos ou de garder différents tests sur la bobine.

