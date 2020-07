Vous pouvez acheter un Dell XPS 13 à bas prix grâce aux ventes du 4 juillet de ce week-end

Si vous êtes à la recherche d’un Dell XPS 13 bon marché, vous voudrez peut-être envisager de visiter la boutique officielle Dell ce week-end, où ils offrent actuellement jusqu’à 150 $ de réduction sur une gamme de Dell XPS 13.

Nous avons regardé ces pages et jusqu’à présent, trois transactions XPS 13 ont retenu notre attention. Tout d’abord, cette spécification de base Dell XPS 13 2019 pour 862,39 $ (au lieu de 899,99 $) ressemble à un gagnant, surtout si vous recherchez une entrée plus soucieuse de votre budget dans la première gamme ultrabook Dell. Bien qu’il n’ait pas l’écran presque sans cadre du modèle 2020, il a toujours un processeur Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, ce qui le rend tout aussi rapide que son nouveau frère , et pour 100 $ moins cher également.

Si vous vouliez un peu plus de puissance sous le capot, vous pouvez également opter pour ce Dell XPS 13 de niveau intermédiaire amélioré pour 999 $ (au lieu de 1049,99 $), qui remplace ce processeur i5 par un Core i7 de 10e génération plus rapide. Celui-ci n’est pas aussi bon dans nos livres. Cependant, si vous voulez un processeur plus costaud pour la production musicale ou les suites de productivité, alors il est certainement digne de votre attention.

La meilleure offre de la journée est probablement réservée pour ces 150 $ de réduction sur ce haut de gamme Dell XPS 13 2019 pour 1149,99 $ (au lieu de 1249,99 $), qui conserve ce Core i7 de 10e génération, mais passe à 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Celui-ci est certainement un investissement, mais si vous êtes un professionnel ou un passionné qui a besoin à la fois de performances multitâches et qui bénéficiera de ce disque SSD expansif, alors c’est une grande valeur.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu moins cher ou si vous voulez voir des remises sur le reste de la gamme XPS, visitez notre page principale de vente Dell du 4 juillet, où nous rassemblons tout ce week-end.

Dell XPS 13 offres ce week-end chez Dell

Dell XPS 13 (2019) | Core i5 | 899,99 $ 862,39 $ chez Dell

La spécification de base 2019 Dell XPS 13 est vraiment bon marché en ce moment, grâce à la remise de 40 $ que Dell offre ce week-end. Alors que vous obtenez un cadre inférieur légèrement plus épais sur cet écran, les composants ici sont exceptionnels – un Intel i5-10210U de 10e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go ne peuvent tout simplement pas être contestés à ce prix.

Dell XPS 13 (2019) | Core i7 | 1 049,99 $ 999 $ chez Dell

Mais voulez-vous plus de puissance? Bien que sa valeur ne soit pas aussi bonne dans nos livres, Dell offre toujours une belle économie de 50 $ sur ce Dell XPS 13 de niveau intermédiaire 2019, qui dispose d’un processeur Intel Core i7-10510U de 10e génération. C’est un bon achat si vous avez besoin de quelque chose pour des tâches plus gourmandes en CPU – la production musicale par exemple.



Dell XPS 13 (2019) | Core i7 | 1 249,99 $ 1149,99 $ chez Dell

Mieux encore, ce Dell XPS 13 haut de gamme 2019, qui comprend non seulement un SSD de 512 Go, 16 Go de RAM mais également une belle économie de 150 $. C’est celui que vous obtiendrez si vous souhaitez couvrir toutes vos bases – des performances rapides, une marge de manœuvre multitâche et beaucoup d’espace sur ce plus gros disque SSD.

