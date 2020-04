Vous pouvez désormais déplacer vos jeux en SD avec la dernière mise à jour Nintendo Switch

La nouvelle mise à jour Nintendo Switch est maintenant disponible pour tout le monde et en plus d’une numérotation ronde, elle est dotée de plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes à son actif: les habituelles, les correctifs généraux et les améliorations; et d’autres beaucoup plus spécifiques et intéressants, ainsi que tant attendus.

La Système Nintendo Switch version 10.0 (Ce que l’on appelle communément et à tort le micrologiciel dans son ensemble) apporte, par conséquent, différentes innovations, y compris la possibilité d’enregistrer des nouvelles dans des signets, de nouveaux avatars ou une nouvelle section des paramètres de registre de jeu. Mais le point fort est cette fois les commandes et le stockage, et non dans cet ordre.

Transfert de données entre la mémoire interne et SD

La nouveauté la plus intéressante de la mise à jour que Nintendo Switch a reçue est, enfin, la puissance transférer des données entre la mémoire interne et la carte microSD, y compris les jeux et le contenu téléchargeable, les applications et d’autres données, à quelques exceptions près, comme les jeux enregistrés de certains jeux.

En d’autres termes, la jonglerie est terminée pour avoir tout ce que vous voulez sous la main et perdre du temps à organiser toutes les informations téléchargées. L’option est disponible dans le menu de configuration de la console, dans la section de gestion des données.

Remappage des boutons de commande

Une fonction moins courante mais intéressante pour ceux qui passent généralement d’une plate-forme à une autre et aiment toujours utiliser le même arrangement quand il s’agit de marteler les boutons est leur remappage, afin qu’ils puissent désormais configurer leurs commandes pour s’adapter l’expérience «cliquable» en fonction du jeu auquel ils vont faire face.

De plus, avec cette mise à jour jusqu’à cinq configurations différentes peuvent être enregistrées par télécommande– Cinq pour le Joy-Con gauche, cinq pour le Joy-Con droit et cinq pour la manette Nintendo Switch Pro, il n’est donc pas nécessaire de le reconfigurer lors du changement de jeu.

En bref, la version 10.0 du logiciel Nintendo Switch plaira à plus d’un gros joueur. Il est disponible à l’installation depuis le 13 avril.

Pour tout cela, les offres de printemps sont en cours.