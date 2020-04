Vous pouvez désormais effectuer des paiements avec votre appareil mobile, mais vous le faites déjà depuis des années. Mais la plupart des gens paient toujours avec du plastique (cartes de débit ou de crédit). Cependant, cela pourrait changer; Apple Pay a mis les paiements mobiles sous les feux de la rampe et peut conduire à la présence de nombreux autres smartphones aux caisses enregistreuses.

Pour en savoir plus sur le nouveau mode de paiement mis en œuvre, vous pouvez lire cet article sur les partenariats PayPal et Visa avec les paiements mobiles. De cette façon, vous pouvez avoir une meilleure compréhension du sujet. Jetez un oeil!

Pour quelle raison souhaitez-vous payer avec votre appareil mobile? Parce qu’en plus d’être génial, il y a plusieurs raisons pratiques. La sécurité est l’une de ces raisons convaincantes: les outils de paiement mobiles peuvent offrir plus de sécurité que les cartes à bande magnétique traditionnelles. Qui sont susceptibles d’être clonés et victimes de violations de données.

Bien que cet avantage diminue à mesure que les cartes à puce et à NIP prennent le relais. Vous pouvez également trouver plus facile de payer en utilisant votre appareil mobile; Si vous êtes comme la plupart des gens, vous aurez toujours votre mobile avec vous, vous pourrez donc payer beaucoup de choses sans avoir à emporter de l’argent ou plusieurs cartes.

Paiements avec votre appareil mobile: de quoi avez-vous besoin?

Comment pouvez-vous payer par téléphone portable? En supposant que vous souhaitiez que votre smartphone remplace votre méthode actuelle de dépenses par des cartes de débit et de crédit, parfois en espèces, dans des emplacements physiques, cet article vous expliquera comment le faire.

Mais il existe d’autres moyens d’effectuer des paiements électroniques avec votre mobile. Pour vous donner un exemple, vous pouvez envoyer de l’argent à des amis ou payer quelqu’un ou une entreprise. Et ces personnes ou ces entreprises ne disposent pas de terminaux de paiement pour les cartes de crédit ou de paiement à la demande.

1.- Appareil NFC: pour effectuer des paiements, vous aurez besoin d’un appareil intelligent doté de capacités de communication en champ proche (NFC). NFC permet à votre appareil mobile de communiquer avec le terminal de paiement du commerçant à l’aide d’ondes radio. Voici quelques appareils dotés de la technologie NFC.

– iPhone 6 ou version ultérieure (y compris Apple Watch).

– Appareils Android fabriqués ces dernières années.

– Nouveaux smartphones Windows et Blackberry.

Si vous n’êtes pas sûr que si votre téléphone mobile fonctionne avec NFC, consultez le manuel ou consultez les Paramètres de l’appareil.

2.- Portefeuille mobile: pour dépenser de l’argent avec votre mobile, vous devez stocker les informations de paiement dans un portefeuille mobile. Cela signifie que vous devez charger les informations de carte de crédit ou de débit dans le portefeuille. Cela se fait généralement en l’écrivant ou en le prenant en photo. Cela se fait également en reliant le portefeuille à un autre compte de paiement.

Ce sont des portefeuilles populaires

– Apple Pay, qui dispose d’un système de paiement qui empêche les commerçants de voir vos données personnelles et financières.

– Google Wallet, disponible sur de nombreux appareils bon marché.

– La Softcard, disponible sous forme d’application, fonctionne avec les programmes de fidélisation des commerçants et peut convertir certains appareils non NFC en mobiles NFC avec un étui spécial.

– Portefeuille pour Windows Phone, uniquement pour les utilisateurs de Windows Phone.

Terminal NFC – Tout cela ne fonctionne que lorsqu’un marchand peut accepter les paiements de son appareil mobile. Certains endroits n’ont pas les bons terminaux installés pour les guichets automatiques et peuvent ne pas savoir comment accepter les paiements mobiles même s’ils ont l’équipement.

Comment payer avec votre appareil mobile

En supposant que vous ayez tout ce qui précède, vous êtes prêt à utiliser votre smartphone pour le paiement. Quel est donc le processus à suivre?

Dans la plupart des cas, vous irez à un guichet automatique comme vous l’avez toujours fait. Lorsque vient le temps de payer, appuyez doucement sur le terminal de paiement avec votre mobile. Selon votre appareil et votre portefeuille mobile, vous devrez peut-être «réveiller» le mobile ou déverrouiller votre portefeuille avant de le faire.

Vous pourrez résoudre ce problème après quelques essais. À un moment donné de la transaction, vous devrez vérifier votre identité; cela se fait généralement avec un code PIN, une empreinte digitale ou une autre méthode, puis le paiement sera effectué.

Encore une fois, le commerçant n’est peut-être pas entièrement prêt pour le paiement mobile, vous devrez donc peut-être demander à un caissier d’activer les paiements NFC.

Sécurité des paiements avec votre appareil mobile

Est-il totalement sûr pour vous de faire des achats avec votre appareil mobile? C’est aussi sûr que d’utiliser une carte de crédit et, à certains égards, c’est plus sûr que cela. Afin de vous protéger, vous devez considérer les points suivants:

1.- Les appareils libérés ou enracinés comportent un risque supplémentaire: si votre appareil est infecté par des logiciels malveillants, vos informations de paiement peuvent être compromises.

2.- Utilisez un système de vérification d’identité fort: un long PIN, un mot de passe fort ou une fonction biométrique.

3.- Utilisez certaines fonctions de sécurité pour vous aider à retrouver un appareil perdu ou à “nettoyer” (effacer) un appareil perdu ou volé.

Quelques défis du paiement mobile

Les paiements mobiles peuvent vous simplifier la vie, mais vous ne voudrez peut-être pas quitter votre domicile sans d’autres modes de paiement. Les détaillants ne sont pas complètement habitués à l’idée, vous devrez donc payer de temps en temps de la manière traditionnelle.

En plus de cela, il y a le problème d’une batterie déchargée: plus nous dépendons de la technologie, plus nous en dépendons vraiment. Ainsi, votre argent, vos chèques et vos cartes fonctionnent, que votre appareil intelligent fonctionne ou non.

En fin de compte, le paiement avec votre smartphone pourrait être une option supplémentaire que vous utilisez lorsqu’elle est disponible. Après quelques années, le monde rattrapera votre désir de payer de cette façon. Cela est dû en partie aux lois exigeant de meilleurs terminaux de paiement qui acceptent les cartes à puce et PIN ou EMV. Jusque-là, glisser une carte n’est peut-être pas si mal après tout.

