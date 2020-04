vous pouvez désormais inviter plusieurs personnes à des appels de groupe

WhatsApp devait auparavant augmenter les limites pour les participants aux appels audio et vidéo de groupe, mais on ne savait pas quand. Maintenant, nous pouvons dire que l’option tant attendue a été publiée pour la version bêta de l’application. Si vous utilisez la version bêta de WhatsApp, vous pourrez accueillir plus de personnes dans vos appels de groupe.

WhatsApp a en effet décidé de doubler le nombre d’utilisateurs pouvant participer à un appel audio et vidéo de groupe. WABetaInfo signale que la dernière version bêta de WhatsApp augmente la limite de participants à 8, tandis que l’application – dans le passé – acceptait un maximum de 4 participants.

WhatsApp est mis à jour, les nouvelles arrivent bientôt

Pour commencer à utiliser la nouvelle fonctionnalité, tous vos contacts doivent utiliser la même version mise à jour de WhatsApp. Vous devez donc toucher l’option Nouvel appel de groupe dans l’onglet Appel et choisir jusqu’à 7 autres contacts dans la liste que vous souhaitez inviter dans un appel audio ou vidéo de groupe.

En plus d’augmenter le nombre de participants qui peuvent rejoindre des groupes d’appels audio et vidéo, WhatsApp a mis en œuvre d’autres modifications, petites mais utiles. Par exemple, le bouton d’appel utilisé dans les groupes permet désormais aux utilisateurs de lancer un appel directement avec les membres du groupe si le groupe compte 4 participants ou moins.

Si le groupe compte plus de 4 participants, vous pourrez choisir les contacts que vous souhaitez ajouter à l’appel de groupe. Encore une fois, ces améliorations ne sont disponibles que dans la version bêta de WhatsApp pour Android (v.2.2.128), mais nous pensons qu’elles seront bientôt lancées au grand public.