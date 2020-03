Vous pouvez désormais jouer à la Copa Libertadores dans FIFA 20!

Dans le sport comme dans la vie, il n’y a pas d’échéance non respectée ni de date non atteinte. Comme nous l’avions prévu il y a quelques mois, EA Sports fait l’annonce, à partir de ce Mardi 3 mars il est déjà possible de contester la tournoi le plus important de clubs dans Amérique du sud, le même Copa Libertadores.

La passion Intensité Drame La bataille pour la gloire éternelle dans le CONMEBOL Libertadores est maintenant disponible exclusivement sur # FIFA20 ☄️☄️

🏆 # LIBERTADORESxFIFA20 🏆 @Libertadores

Tout sur CONMEBOL Libertadores 👉👉 https://t.co/2sVLeBlKdF pic.twitter.com/hSdBjuxyi4

– EA SPORTS FIFA ESP (@EASPORTSEsp) 3 mars 2020

L’actualité attendue a été officialisée sur les réseaux sociaux et sur le site Internet d’EA Sports. Avec une seule mise à jour gratuite, vous pouvez contrôler les meilleurs joueurs sud-américains et défendre les maillots des équipes historiques comme Boca juniors, River Plate, Nacional, Peñarol, Inter de Porto Alegre, Millionaires, Indépendant, Flamengo, Fluminense et bien d’autres, dans la quête de devenir la meilleure équipe de la région.

Tout ce dont vous avez besoin pour profiter de toute l’excitation qui inonde les stades lorsque la Copa Libertadores est jouée, c’est FIFA 20 pour Play Station 4, Xbox One ou PC, être connecté à Internet et Comptez sur toutes les mises à jour précédentes du jeu.

Pour jouer au concours sud-américain, EA a organisé deux modalités: tournoi et match rapide. Il convient de noter qu’en plus des Libérateurs, la Copa Sudamericana et Recopa seront également disponibles en mode Carrière. Les réunions prendront vie dans deux nouveaux stades (celle de Racing et celle d’Independent) habillée de l’iconographie de marque de la compétition et de nouvelles numérisations qui vous transportent immédiatement au environnement sud-américain unique.

Bienvenue à Riquelme

Au cas où jouer les meilleurs tournois de clubs qui existent en Amérique du Sud ne suffit pas, EA Sports a également annoncé l’incorporation du légendaire Juan Román Riquelme aux idoles de FIFA 20 Ultimate Team. Il y a des rumeurs selon lesquelles peu à peu d’autres idoles des différents clubs sud-américains seront intégrées, mais jusqu’à présent Riquelme est le seul qui est devenu officiel.