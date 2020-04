Vous pouvez désormais publier gratuitement les produits de votre PME sur Google Shopping

À partir de la semaine suivante, toute PME disposant d’un commerce électronique pourra placer ses produits sur Google Shopping sans frais.

Google a annoncé que pour soutenir les petites et moyennes entreprises qui souffrent des conséquences de la pandémie de coronavirus, la semaine prochaine, elles pourront vendre leurs produits en ligne en profitant de la vitrine de Google Shopping.

La mesure s’appliquera aux États-Unis et devrait être applicable dans le monde entier plus tard cette année. En outre, Google a annoncé des alliances avec PayPal et Shopify pour permettre à tous les marchands de télécharger rapidement et facilement leurs produits.

Comment ça marche

A l’origine, le moteur de recherche le plus utilisé au monde demandait aux entreprises de payer pour pouvoir lister leur portefeuille d’offres sur cette plateforme. Ils pourront désormais les placer gratuitement, mais à l’avenir, la filiale d’Alphabet monétisera ce service en proposant des positions privilégiées au sein du système.

Les vendeurs pourront répertorier leurs produits et Google Shopping affichera les utilisateurs qui recherchent où trouver et acheter ces produits en ligne, indiquant même la disponibilité des stocks, des prix et des délais de livraison, principalement des produits de PME qui ne les ont pas payés.

