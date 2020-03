vous pouvez désormais signaler vous-même les éléments trompeurs

Google Discover: comment accéder à la fonction et faire votre rapport sur l’article

Vous pouvez accéder à la fonction de rapport en appuyant sur l’icône à trois points située dans le coin inférieur droit de l’onglet d’un article. Vous verrez alors une option qui vous permet de “signaler le contenu”. Actuellement, vous pouvez marquer les histoires comme “trompeur ou sensationnaliste“,”violent ou répugnant“,”haineux ou offensant“Et”Autre». Malheureusement, en touchant l’option “autre” pour le moment, vous ne pouvez pas expliquer votre raisonnement.

Bien qu’il y ait toujours eu une option pour envoyer des commentaires à Google sur un article, nous espérons que cela encouragera les gens à être plus proactifs concernant les rapports sur le contenu qu’ils estiment devoir être mieux. Vous pouvez essayer la fonctionnalité vous-même en passant à version 10.99 ou une version ultérieure de l’application Google Play. Avec l’épidémie de coronavirus, la mise à jour intervient également à un moment où le besoin d’informations précises et fiables ne pouvait être plus important.