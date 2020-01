Vous pouvez désormais utiliser un Popsocket + recharger sans fil votre iPhone

Popsockets et PopGrips sont des accessoires iPhone intégrés pour de nombreuses personnes. Vous attachez simplement un à l’arrière de votre iPhone et vous avez une poignée intégrée qui rend l’appareil plus facile à tenir. Le plus gros inconvénient a toujours été la possibilité d’utiliser un Popsocket et une charge sans fil en même temps, mais cela va bientôt changer.

Au CES de Las Vegas cette semaine, Popsockets a annoncé le nouveau chargeur sans fil PopPower Home. Fondamentalement, il s’agit d’un chargeur sans fil avec un trou au milieu pour accueillir un PopGrip à l’arrière d’un iPhone. En plus des Popsockets qui l’accompagnent, le chargeur PopPower Home prend en charge des boîtiers jusqu’à 5 mm d’épaisseur et fonctionne avec tout appareil compatible Qi.

Le Popsocket à l’arrière de votre iPhone est destiné à glisser dans le trou au milieu du chargeur PopPower. Malheureusement, le PopPower est limité à ne travailler qu’avec les poignées standard, pas avec les poignées en métal, le PopGrip Mirror et PopGrip Lips. La compatibilité avec les popsockets du marché secondaire reste également à voir, mais elle variera probablement en fonction de la taille et de la conception.

En termes de vitesses de charge, le PopPower peut fournir jusqu’à 15 watts de puissance, mais vous serez toujours limité par la prise en charge native de l’iPhone pour une charge sans fil de seulement 7,5 watts. En raison de la compatibilité Qi, vous pouvez également utiliser PopPower pour charger des choses comme les AirPod.

Le PopPower Home est maintenant disponible pour 60 $, ce qui est plus cher que de nombreux autres chargeurs sans fil sur le marché, mais c’est également la seule option pour ceux qui souhaitent utiliser un Popsocket et un chargement sans fil en même temps. Êtes-vous un utilisateur de Popsockets qui attendait une prise en charge du chargement sans fil? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

