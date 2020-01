Vous pouvez enfin télécharger des émissions HBO pour une visualisation hors ligne sur Android, mais il y a un hic – .

L’une des meilleures fonctionnalités d’une application de streaming est la prise en charge de la lecture hors ligne. Télécharger des films et des émissions de télévision et les regarder hors ligne peut être utile dans une variété de scénarios. Que vous cherchiez à gagner du temps mais qu’il n’y ait pas d’Internet décent disponible ou que vous ayez un forfait de données plafonné, la diffusion en continu hors ligne est la réponse. Vous penseriez que tous les services de streaming auraient désormais une prise en charge de la lecture hors ligne dans leurs applications, mais ce n’est pas tout à fait le cas. Si HBO Go ou HBO Now est votre application de streaming vidéo par défaut et que vous êtes sur Android, cette fonctionnalité est manquante. Heureusement, la fonctionnalité de lecture hors ligne est enfin déployée… mais jusqu’à présent, elle n’est disponible que sur un seul marché.

Vous aurez besoin de la dernière version de l’application HBO, 3.7.0, qui ajoute une section de téléchargement au menu inférieur de l’application, par Android Police. Mais il y a un hic: vous devrez également être en Europe pour profiter du nouveau bouton de téléchargement qui apparaît à côté des épisodes d’émissions de télévision et des films. Une fois que vous avez téléchargé du contenu, vous pouvez y accéder à partir du nouveau menu et lire vos émissions et films à tout moment. Vous pourrez les supprimer de la même section, tout comme vous supprimez des émissions de l’application Netflix.

Source de l’image: HBO via Android Police

Le journal des modifications de l’application révèle que vous pouvez télécharger jusqu’à 25 titres à la fois, et ils expireront chacun deux jours après avoir commencé à regarder. Néanmoins, 25 titres devraient suffire pour vous divertir lors d’un long trajet en avion, ou si vous partez en vacances dans un endroit où le Wi-Fi est inégal et les frais d’itinérance sont élevés.

Le blog en langue espagnole One-Tech confirme que la fonctionnalité est disponible en Espagne. La version nordique de l’application devrait également prendre en charge les téléchargements hors ligne, et il est probable que la fonctionnalité sera bientôt déployée pour tous les utilisateurs d’Android dans tous les marchés où HBO Go et Now sont disponibles.

Source de l’image: HBO

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

