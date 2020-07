Vous pouvez louer ce robot anti-UV pour détruire le coronavirus pour vous

Un robot anti-UV peut désinfecter des pièces entières et désactiver le coronavirus sur les surfaces.

Les robots sont construits par une entreprise au Texas et sont disponibles pour les hôpitaux et les cliniques qui ont besoin d’une désinfection rapide.

Les bots ne sont pas disponibles pour les consommateurs, mais ils peuvent engendrer une nouvelle demande pour de telles machines conçues spécifiquement pour un usage domestique.

La nouvelle pandémie de coronavirus a eu un impact négatif sur la plupart des industries. Les temps d’arrêt sont néfastes pour les entreprises, bien sûr, et de nombreuses entreprises ont été obligées de faire face à au moins un certain ralentissement ou même à des fermetures complètes. Le revers de la médaille est que la pandémie a en fait suscité un besoin de nouveaux services qui n’étaient auparavant pas très recherchés.

Une société appelée Xenex offre maintenant les services de ses robots LightStrike pour désinfecter de grandes surfaces en utilisant la puissance de la lumière UV. Le service, appelé StrikeForce (vous devez aimer ces noms), prétend pouvoir débarrasser les services des coronavirus actifs en deux minutes. C’est une affirmation assez impressionnante, et Xenex se vante également du fait que lorsqu’il est utilisé dans un hôpital ou une clinique, il peut réduire de moitié les taux d’infection des bactéries et autres microbes.

Les robots utilisent une lampe au xénon pour tirer une énergie intense sur les surfaces exposées. Il est bien connu que la lumière dans un certain spectre peut tuer les virus et les bactéries, et les robots LightStrike sont conçus pour couvrir une large bande du spectre lumineux afin d’attaquer autant de virus et de bactéries que possible.

«Il s’agit de la seule technologie dotée d’une large gamme d’UV germicides (200-315 nm) qui comprend à la fois les UV-B (280-315 nm) et les UV-C (200-280 nm)», explique la société. «Cette gamme étendue offre une intensité germicide qui pénètre dans les parois cellulaires des micro-organismes et provoque des dommages irréparables. C’est ce qui rend notre lumière ultraviolette au xénon pulsé à haute intensité si extrêmement rapide et efficace pour réduire la charge microbienne. »

Donc, tout simplement, cela endommage les germes au point où ils ne sont plus une menace d’infection. C’est un gros problème, car la charge virale sur les surfaces est un facteur clé dans la probabilité qu’une personne contracte une infection après avoir touché ou été près de cette surface.

La société prétend qu’il a déjà été prouvé qu’elle tue le virus du SRAS-CoV-2, qui est le petit germe méchant qui cause le COVID-19. Cela signifie qu’il est déjà très demandé. Alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Eh bien, Xenex est une petite entreprise, et bien qu’ils soient basés aux États-Unis – San Antonio, Texas, pour être exact – leurs services ne sont disponibles que dans leur État d’origine, et même alors, il semble être axé sur les cliniques et les hôpitaux plutôt que les consommateurs.

Pourtant, le fait que ces robots existent signifie qu’il peut y avoir un marché pour des versions plus petites et moins chères qui pourraient être louées ou même achetées par les consommateurs pour garder leur maison sans virus.

