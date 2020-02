Vous pouvez maintenant ajouter votre liste de lecture Apple Replay 2020 avec les chansons les plus jouées de l’année

L’année dernière, Apple a présenté Apple Music Replay, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’avoir une rétrospective des chansons et des albums qu’ils ont le plus écoutés chaque année via différentes listes de lecture. Et maintenant, vous pouvez accéder à votre liste de lecture «Replay 2020» avec les chansons les plus jouées dans votre Apple Music cette année.

Comme c’est toujours février, Apple dit que la liste de lecture sera mise à jour chaque semaine jusqu’à la fin de l’année. Cela signifie que les chansons figurant sur la playlist de cette année peuvent toujours changer d’ici décembre en fonction de ce que vous écoutez quotidiennement. La liste de lecture comprend les 100 chansons les plus jouées de votre bibliothèque, classées par les plus jouées.

La fonction de relecture offre aux utilisateurs une liste de lecture de leurs chansons les plus écoutées de 2020, ainsi que des années antérieures remontant à 2015. Vous pouvez également voir des informations intéressantes sur vos artistes, albums et plus populaires. La liste de lecture Apple Music Replay peut être enregistrée, téléchargée et partagée avec d’autres personnes comme une liste de lecture normale.

Pour accéder à votre liste de lecture Replay 2020, il vous suffit de visiter le site Web suivant: replay.music.apple.com. Faites défiler vers le bas de la page et appuyez sur la liste de lecture que vous souhaitez ajouter en permanence à votre bibliothèque Apple Music. Les statistiques détaillées ne sont toujours disponibles que pour 2019.

