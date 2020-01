Vous pouvez maintenant contrôler le curseur de SwiftKey en faisant glisser votre pouce le long de la barre d’espace

SwiftKey pour iOS a récemment pris en charge le contrôle du curseur (via OnMSFT) sur la série iPhone 11. La fonction vous permet de déplacer le curseur de votre clavier en faisant glisser votre pouce le long de la barre d’espace. Il s’agit d’une fonctionnalité populaire prise en charge par d’autres claviers tiers, et c’est un ajout bienvenu à SwiftKey.

La mise à jour apporte SwiftKey à la version 2.7.3 et apporte également un correctif de bogue. Voici le journal des modifications complet:

Nous avons ajouté la prise en charge du contrôle du curseur sur l’iPhone 11 (et supérieur). Essayez-le en appuyant longuement sur la barre d’espace. Remarque: il n’est pas possible de déclencher le contrôle du curseur si vous utilisez plusieurs mises en page.

Nous avons corrigé un bogue sur iOS 10 qui faisait rétrécir le clavier horizontalement.

La fonctionnalité était auparavant disponible, et l’est toujours, pour les iPhones plus anciens avec prise en charge de 3D Touch. Étant donné que la série iPhone 11 ne dispose pas de 3D Touch, cette mise à jour permet de contrôler le curseur via une solution logicielle pour ces appareils.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

OnMSFT souligne que pour activer la fonction, vous devez déplacer votre doigt au-dessus de la barre d’espace après l’avoir appuyée. Ceci est légèrement différent de ce que le journal des modifications indique, mais vous permet finalement de contrôler le curseur du clavier d’un simple geste.

La prise en charge du curseur est la dernière fonctionnalité à déployer pour la SwiftKey régulièrement mise à jour. Le clavier a gagné des GIF de saisie vocale et de tendance vers la fin de l’année dernière et un nouveau centre de messagerie plus tôt ce mois-ci.