vous pouvez maintenant contrôler les onglets en désordre

Si vous êtes un fan des navigateurs Web à onglets, il est possible que vos onglets soient très souvent en désordre. Avez-vous déjà essayé de trouver cet article que vous espériez tant lire lorsque vous avez des dizaines de cartes à parcourir et à fermer? Opera Browserau moins, il pense que cela peut vous aider à nettoyer le gâchis que vous avez fait. Sa récente mise à jour publiée, Opera 67 pour le bureau (également connu sous le nom de R2020) présente les espaces de travail à onglets qui vous permettent d’être plus organisé. Vous pouvez avoir une partie de cartes dédiée à vos œuvres tandis qu’une autre partie ne traite que de vos mises à jour sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également envoyer des liens vers différents espaces de travail en cliquant avec le bouton droit de la souris.

Navigateur Opera: à partir de maintenant, vous pouvez être plus ordonné dans tout ce que vous faites

Il existe également plusieurs outils qui devraient être utiles à tout le monde, quel que soit le nombre d’onglets que vous avez ouverts. Un nouveau sélecteur d’onglets visuel (disponible avec Ctrl-Tab) vous donne un moyen semblable à Mac pour trouver et passer aux onglets en utilisant leurs miniatures. Et si vous vous êtes déjà retrouvé à ouvrir des onglets qui semblent redondants, vous pouvez passer le pointeur sur l’un d’eux et il mettra en évidence s’il y a des doublons ou non. Je dois être pris en considération améliorations de la sécurité avec l’ajout du support client DoH (DNS sur HTTPS). Tout est entièrement personnalisable à partir des paramètres, si vous êtes à l’aise, cela ne devrait pas être difficile.

La nouvelle version d’Opera est gratuit et est disponible aujourd’hui pour Windows, Mac et Linux.