Vous pouvez maintenant installer Android sur votre iPhone – .

Si vous avez déjà voulu exécuter Android sur un iPhone, nous sommes sur le point de réaliser votre rêve. Sorte de. Eh bien, ce n’est pas facile. Et ce n’est pas parce que iOS fonctionne correctement sur l’iPhone que vous obtiendrez la même expérience mobile après avoir changé de système d’exploitation. Apple est dans une position unique pour affiner le logiciel sur le matériel, et même dans ce cas, nous n’obtenons pas une expérience iOS parfaite. Google a tenté de faire la même chose avec ses téléphones Nexus et Pixel, mais n’a pas encore vu une fraction du succès qu’Apple a connu.

Contrairement à Apple, Google ne contrôle pas tout en ce qui concerne son matériel. Il existe cependant une énorme exception: le processeur, qui n’est pas une puce personnalisée conçue pour le téléphone Pixel et son système d’exploitation. Ce que je dis, c’est que même Google aurait du mal à faire fonctionner parfaitement Android sur iPhone.

Si, cependant, vous cherchez à mener cette expérience particulière et que vous avez un iPhone de rechange qui traîne, vous pouvez aussi essayer d’installer Android. C’est possible grâce à deux projets distincts.

Le premier est l’outil de jailbreak CheckRa1n, qui peut être utilisé sur un téléphone Android pour libérer l’iPhone des entraves d’Apple. Vous ne pourrez pas installer quoi que ce soit qui ne soit pas approuvé par Apple sur un appareil iOS sans le jailbreaker. Le second s’appelle Project Sandcastle, et c’est ainsi qu’Android est installé sur l’iPhone. Ce n’est pas la première fois que nous voyons Android fonctionner sur iPhone, mais c’est peut-être le meilleur moyen de le faire fonctionner.

Vous pouvez exécuter Android mieux sur un iPhone 7 ou iPhone 7 Plus, explique 9to5Google, mais ne vous attendez pas à une expérience décente. Étant donné qu’Android n’est pas destiné à fonctionner avec l’iPhone, de nombreuses fonctionnalités ne sont pas fonctionnelles pour le moment, et le tableau ci-dessus vous montre exactement à quel point l’expérience complète manquera.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau, d’autres iPhones et l’iPod touch fonctionnent également, mais l’iPhone 7 est l’appareil qui exécutera le mieux Android (bien que, encore une fois, cela soit relatif). Les choses pourraient également s’améliorer à l’avenir, mais rien ne garantit que vous vous amuserez réellement à exécuter Android sur iPhone.

Cela dit, nous vous rappelons que nous ne recommandons pas de soumettre un appareil à des procédures susceptibles de lui causer un préjudice irréparable, et que vous êtes en fin de compte le responsable de tout ce qui se passe pendant les jailbreaks et les installations de logiciels non officielles.

Source de l’image: Aflo / REX / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.