vous pouvez maintenant partager directement sur WhatsApp

Le réseau social Facebook a récemment déclaré avoir introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet à tous les utilisateurs de partager leurs messages directement sur l’application de messagerie instantanée WhatsApp.

La nouvelle fonction est actuellement distribuée sur la version de l’application Android, mais arrivera probablement aussi bientôt sur iOS. Découvrons tous les détails ensemble.

Facebook: vous pouvez partager des articles directement sur WhatsApp

La plate-forme Menlo Park a été mise à jour, donnant vie à une nouvelle fonction qui sera sûrement appréciée par les utilisateurs qui aiment partager avec leurs amis et parents les contenus qu’ils rencontrent en ligne. Heureusement, il a atterri dans une période où de nombreux utilisateurs sont loin de leurs amis et de leurs proches, en raison de la quarantaine forcée pour tenter de lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus.

La nouveauté est en phase de test depuis plusieurs semaines et fait partie de l’intégration de ses services sur lesquels l’entreprise travaille depuis longtemps. Pour partager le contenu visible sur la plateforme sur WhatsApp, sélectionnez simplement le “partager“Associé au post et cliquez à nouveau sur le bouton”envoyer sur WhatsApp». Si le contenu est une publication, le destinataire recevra le lien à suivre, s’il s’agit d’une vidéo ou d’une photo, il sera possible de les visualiser directement sur l’application, sans être redirigé vers la plateforme.

Le colosse de Mark Zuckerberg se dresse également travailler sur une autre fonction de publication croisée, dévoilé il y a quelques semaines par Jane Manchun Wong. Les nouvelles en question permettront aux utilisateurs de publiez vos histoires Facebook également sur Instagram. Ce dernier est actuellement accessible aux testeurs sur la page des paramètres de confidentialité de l’histoire, où l’élément “partager l’histoire sur Instagram” apparaît.