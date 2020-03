Vous pouvez maintenant poser des questions à Siri sur la maladie de Covid-19

Apple fait sa part dans la lutte contre le nouveau coronavirus et a mis à jour son assistant vocal Siri pour répondre à quelques questions simples sur Covid-19, pointant les gens vers certaines des ressources de santé faisant autorité en ligne.

Tel que rapporté par CNBC ce week-end, des requêtes vocales comme “hey Siri, ai-je le coronavirus?” vous guidera à travers une série de questions rapides sur les symptômes tels que la toux sèche et l’essoufflement.

Bien sûr, Siri ne remplace en aucun cas un professionnel de la santé, mais ses réponses ont été fournies par le US Public Health Service, et Siri peut vous diriger vers le site Web des Centers for Disease Control ou même vous faire appeler les services d’urgence.

Pour le moment, ce flux de questions et réponses n’est disponible qu’aux États-Unis, il semblerait – si vous posez les mêmes questions au Royaume-Uni, par exemple, vous serez immédiatement dirigé vers le site Covid-19 du gouvernement britannique.

Tech vs coronavirus

Comme le reste du monde, l’industrie de la technologie est sous le choc des effets du coronavirus – les services de streaming réduisent leur qualité vidéo, les événements majeurs sont annulés et beaucoup d’entre nous doivent passer à un logiciel de travail à distance.

Dans le même temps, les plus grands noms de la technologie prêtent main forte aux efforts pour maîtriser la propagation de Covid-19. Plus tôt ce week-end, il a été annoncé qu’Apple faisait don de deux millions de masques respiratoires N95 à des hôpitaux aux États-Unis.

Google a lancé son propre centre d’informations sur les coronavirus, où vous pouvez trouver des détails sur le virus et Covid-19 – symptômes, traitements, etc. Il affiche également des liens plus pertinents ainsi que des recherches sur les coronavirus.

Pour le moment, il semble que le lancement de produits comme l’iPhone 12 et la PlayStation 5 ne sera pas retardé par le coronavirus, mais il faudra beaucoup de temps avant que tout redevienne normal.

Via AppleInsider