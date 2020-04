Vous pouvez maintenant vérifier et envoyer des DM Instagram sur un navigateur Web – .

Instagram déploie désormais une nouvelle fonctionnalité dans le monde entier après avoir effectué un test limité plus tôt cette année – la possibilité pour les utilisateurs d’accéder à leurs messages directs sur le Web, en plus de l’application.

Cela continue une Facebook-ification de l’application, qui appartient au géant des réseaux sociaux et commence à devenir une sorte de «nouveau Facebook» et une version beaucoup plus complète de son ancien moi alors que la popularité de Facebook a diminué et que son utilisateur la base a vieilli.

Instagram a annoncé la nouvelle des DM sur le Web via un tweet vendredi matin.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La poussée inexorable vers Facebook-ify Instagram, qui appartient au géant des réseaux sociaux, se poursuit, avec l’évolution de l’application de partage de photos qui inclut désormais la possibilité pour les utilisateurs du monde entier d’accéder à leurs messages directs depuis le Web.

C’est quelque chose qu’Instagram teste de manière limitée depuis janvier, et à partir d’aujourd’hui, tout le monde aura désormais la possibilité d’envoyer des messages de réception après s’être connecté à son compte Instagram sur un bureau. De plus, il existe essentiellement une parité avec l’application, de sorte que vous pourrez toujours facilement inclure des emoji et d’autres médias comme des photos avec vos missives.

Instagram a annoncé cette nouvelle via Twitter vendredi matin:

L’expérience Web d’Instagram n’est certainement pas pour tout le monde – quelqu’un m’a dit ce matin, en fait, en réponse à ces nouvelles sur les DM sur le Web que “seules les personnes âgées feraient cela.” Vous trouverez certainement des gens comme des journalistes et des influenceurs, entre autres qui vivent sur le Web toute la journée, louant l’interface Web Instagram propre et sa convivialité, et à mon avis, il peut même être un peu moins encombré de l’utiliser de cette façon au lieu de au téléphone. Mais a chacun le sien.

Pendant ce temps, cette nouvelle fait suite à la poussée bien documentée du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, pour prioriser la messagerie dans la famille d’applications de l’entreprise, une priorité qui comprendra éventuellement de lier tous les produits de messagerie disparates de sorte qu’un utilisateur de Facebook, par exemple, finira par avoir un moyen d’envoyer facilement un message à quelqu’un sur Instagram. Sur une note connexe, c’est également un autre exemple d’Instagram qui devient de plus en plus complet et loin de ses débuts plus simples et basés sur des applications – au point qu’il est maintenant devenu une entreprise et un générateur de revenus plus importants que YouTube.

Comme la popularité de l’application Facebook principale a décliné et que sa base d’utilisateurs a vieilli, il y a aussi un facteur intéressant qui a migré vers Instagram au cours des deux dernières années, d’autant plus que Facebook a plongé à plusieurs reprises tête baissée dans la gueule de la vie privée auto-infligée et malheurs de sécurité. Dans ce sens, une excellente journaliste de Bloomberg, Sarah Frier, a écrit un livre très attendu prétendant offrir «l’histoire intérieure d’Instagram» appelé No Filter, qui sera publié le 14 avril (confession: celui-ci est définitivement sur ma liste lire).

Source de l’image: Instagram

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.