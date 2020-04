vous pouvez obtenir des milliers d’euros même s’ils ne fonctionnent pas

Il existe une série de téléphones que de nombreux milléniaux n’auraient pas de mal à définir étrange. En fait, cela pourrait vraiment être dû à un design délabré et à l’impossibilité de pouvoir les utiliser pour pratiquement autre chose qu’une exposition vintage. Pourtant, nous vous assurons qu’ils ont un grande valeur. Ils gagnent en popularité dans le circuit des collectionneurs car ils sont considérés comme des pionniers de l’ère numérique que nous connaissons tous aujourd’hui.

Avant d’avoir un de nos smartphones modernes en main, la technologie est passée par une phase qui proposait une série de produits «basiques» dans le monde de la téléphonie mobile. Les appareils avec antennes exposées, claviers numériques et portes automotrices ont suscité l’enthousiasme incrédule de nombreuses personnes. la vieux téléphones portables sont maintenant du passé mais pas pour tout le monde. Il y a ceux qui sont prêts à débourser aussi 1000 euros en espèces ou via une recharge PostePay / Paypal pour les avoir. Il suffit de simples photos et d’une preuve qu’elles ont été conservées aussi intactes que possible malgré les années. Voici les modèles rares que les passionnés aimeraient.

Téléphones de collection: faites de la place pour beaucoup d’argent dans votre tiroir, débarrassez-vous de ces téléphones inutiles

Motorola RazrV3 qui a une valeur d’environ 150 euros;

Motorola DynaTAC 8000x qui a une valeur d’environ 1000 €;

Ericsson T28 qui a une valeur d’environ 100 euros;

Apple iPhone 2G qui a une valeur d’environ 1000 euros.

Nokia Mobira Senator qui a une valeur d’environ 1000 €;

Nokia 900 Communicator qui a une valeur d’environ 500 euros;

Nokia E90 Communicator qui a une valeur comprise entre 200 et 400 euros;

Nokia 8810 qui a une valeur d’environ 100 euros;

Nokia 3310 qui a une valeur comprise entre 30 et 140 euros.

Comme vous pouvez le voir, de nombreux téléphones de la liste vous permettent d’obtenir un profit qui dépasse la valeur de vente initiale de l’appareil. Chez nous, nous pourrions avoir des dizaines, voire des centaines, si nous étions des concessionnaires agréés au début des années 80 et 90. Même un seul des modèles précédents configure un simple bénéfice. Cherchez et vous ne le regretterez pas. Mettez votre pièce de musée aux enchères et commencez à gagner des revenus.